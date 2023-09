Furto al bar e in un centro commerciale: due arresti  

Due furti, in un centro commerciale e in un bar, e l’immediato arresto dei presunti responsabili grazie al pronto intervento degli agenti della Squadra volante.

È successo tra domenica sera e la notte. I poliziotti hanno prima bloccato Antonio Serra (39 anni): è ritenuto responsabile di un furto avvenuto da Maury’s in viale Elmas. Secondo le accuse avrebbe afferrato della merce, nascondendola. Visto dal personale della sicurezza è stato fermato. Poi l’arrivo degli agenti e l’arresto. Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto. Serra, difeso dall’avvocato Stefano Piras, è tornato in libertà in attesa della prossima udienza fissata per venerdì. L’indagato sarà sottoposto a una visita medica.

Convalidato anche l’arresto di Michael Deidda, 35 anni, bloccato dagli agenti delle volanti dopo il furto in un bar di via Bosco Cappuccio. Dopo aver forzato l’ingresso ha cercato di portare via i soldi nel registratore di cassa. I poliziotti lo hanno intercettato. Nel processo per direttissima di ieri, difeso dall’avvocato Alessandro Corrias, ha ottenuto i termini a difesa. È tornato in libertà con l’obbligo di firma. Prossima udienza tra un mese. (m. v.)

