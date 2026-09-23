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Commissariato
24 settembre 2026 alle 00:49

Furto a scuola e droga in casa: 26enne nei guai 

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Blitz degli agenti del Commissariato di Quartu dopo una segnalazione telefonica che denunciava la presenza di due sconosciuti intenti a rubare materiale edile da un istituto scolastico cittadino. Giunti sul posto indicato, gli agenti hanno sorpreso due giovani all’interno del cortile della scuola.

Gli agenti sono subito riusciti a fermare uno dei due fuggitivi, Giacomo Cabras, a casa del quale è stata anche trovata della ketamina: il giovane è già comparso di fronte al giudice Federico Cocco che ne ha convalidato l’arresto e gli ha imposto i domiciliari. Su richiesta del legale Solange Pes che ha chiesto i termini a difesa per il suo assistito, la nuova udienza è stata fissata per il 1° ottobre. A piede libero è stato invece denunciato il fratello, di 24 anni.

I due, secondo l’accusa, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’istituto, hanno asportato materiale ed attrezzatura edile, dal cantiere interno, allestito per lavori di ristrutturazione dello stabile, già posizionato all’esterno per facilitarne il trasporto (valore di circa 2.500 euro). La successiva perquisizione domiciliare effettuata in casa di uno dei due fratelli (Giacomo Cabras), ha poi consentito di rinvenire e sequestrare 80 grammi di ketamina e sei cartucce per fucile.

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