Furto a casa della vicina, condanna a 3 anni e mezzo 

Accusato di furto in abitazione e resistenza ai carabinieri, è stato condannato ieri mattina a tre anni e mezzo di reclusione. Lo ha stabilito la sentenza della giudice Serena Corrias che ha così accolto la richiesta del pm Paolo De Falco per Andrea Serra, fermato dai carabinieri poco più di tre settimane fa a Santa Giusta. Il disoccupato era entrato nella casa di una vicina e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Serra già noto alle forze dell’ordine, si è impossessato di alcuni oggetti di valore e di circa 450 euro in contanti. Poi la fuga. La padrona di casa quando si è accorta di aver avuto visite sgradite, ha chiesto l'intervento dei carabinieri che con indagini a tempo record hanno rintracciato il 45enne. Andrea Serra (difeso dall’avvocata Gabriella Cadoni), era già ritornato nella sua abitazione ma alla vista dei militari si è barricato all’interno;, i carabinieri lo hanno invitato a uscire poi, vista la resistenza da parte del disoccupato, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. che hanno forzato la porta. e a quel punto sono scattate le manette. Ieri la discussione della direttissima e la sentenza. ( p. m. )

