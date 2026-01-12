Furti, un’emergenza senza fine 

L'allarme furti dilaga a Selargius. Case, attività commerciali, il palazzo comunale, la sede Caritas di piazza don Orione, e nell’ultimo fine settimana appena trascorso, il doppio colpo nel negozio di alimentari vicino al Comune e in una scuola primaria. «C’è un serio problema di sicurezza, servono controlli soprattutto la notte», chiedono i selargini preoccupati.

Le incursioni

Nella notte fra domenica e ieri è stato preso di mira un locale di via Istria, una vineria e negozio di alimentari: i ladri hanno forzato l’ingresso, preso l’incasso e sono fuggiti. Tutto ripreso dalle telecamere: immagini al vaglio dei carabinieri della stazione locale.Nelle stesse ore un episodio simile nella scuola elementare di via Leonardo Da Vinci. «Sicuramente hanno utilizzato un piede di porco, o qualcosa di simile, per forzare la porta», racconta la dirigente scolastica, Claudia Aroni. «Poi ne hanno sfondato un’altra per poter accedere ai locali scolastici». Il bottino è decisamente magro: «un furto un po’ anomalo», aggiunge la preside, «mancano i soldi messi da parte dai collaboratori scolastici per il caffè, circa sessanta euro. Ci costerà di più riparare i danni alla porta sfondata». Le immagini registrate dalle telecamere sono state consegnate alle forze dell’ordine.

La paura

«Questi episodi allarmano la comunità scolastica. Fortunatamente nessuno si è fatto male e non sono stati rubati i sussidi utilizzati dagli studenti per l’attività didattica. Il resto si può riparare. Si spera che non ricapiti più niente di simile», aggiunge la dirigente. Inevitabile la preoccupazione fra i selargini. «Sta succedendo troppo spesso», dice Rosalba Lecca, «non si può più stare tranquilli in nessuna zona». L’allarme corre anche sulle pagine social di Selargius, con tanto di identikit del presunto ladro avvistato in diverse zone della città con fare sospetto: «attenzione, ho visto il tizio in bicicletta che controlla dentro le case», scrive qualcuno dalla zona fra via Togliatti e via Nenni. Nessun nome e cognome, ma in città in tanti sanno di chi si tratta: un uomo di mezza età, con un passato difficile, e un lungo curriculum di piccoli furti e altrettante condanne che in diversi casi hanno fatto scattare gli arresti domiciliari.

Più pattuglie

In tanti chiedono risposte al Comune. «Comprendiamo le preoccupazioni dei nostri concittadini davanti ai frequenti atti vandalici e all’aumento dei furti», le parole del sindaco Gigi Concu. «Episodi già al vaglio dei carabinieri con i quali il dialogo è costante. Fatti che certamente impongono una riflessione e una presa di coscienza da parte nostra e delle forze dell’ordine, alle quali ho già chiesto tempestivamente un incremento dei controlli soprattutto nelle ore serali e notturne. Confidando che possano così cessare questi episodi».

