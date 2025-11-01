Furti, un’altra notte di alta tensione 

Non si placa la tensione per l’allarme furti nel Sulcis. Una tensione che si sta purtroppo traducendo in iniziative personali di chi sente a rischio la propria sicurezza.

L’inseguimento

Venerdì sarebbe scattato un inseguimento in auto di due persone sospette partito dalle campagne di Villaperuccio fino all'ingresso di Cagliari. In paese si è sparsa poi la voce che le due persone, una volta arrivate nel capoluogo, fossero state arrestate dalle forze dell’ordine, ma non sono arrivate conferme ufficiali. Il sacerdote del paese, don Diego Cerniglia, la cui parrocchia è finita per due volte nel mirino dei ladri, e anche il sindaco Marcellino Piras, hanno invitato le persone a mantenere la calma, nella speranza che il problema venga arginato il prima possibile. Lo stesso invito venerdì sera è arrivato dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci il quale però ha anche analizzato il problema chiedendo il massimo impegno delle forze dell’ordine: «Tanti cittadini hanno espresso la volontà di volersi organizzare per difendersi – ha detto Locci – se dovesse accadere non potremmo fare altro che mostrare loro la nostra solidarietà».

I colpi

La preoccupazione non cala perché nelle ultime 48 ore ci sono stati altre segnalazioni. Venerdì l’allarme è scattato nelle campagne tra Giba e Piscinas, dove nel pomeriggio un Iveco Daily è stato portato via dal terreno appartenente ad un uomo di Carbonia. Altro blitz nel tardo pomeriggio in via Aldo Moro a Tratalias: due persone incappucciate hanno forzato un porta che sta sul retro dell’abitazione, ma sono fuggite perché disturbate da qualcuno. Altro furto nella notte, nello stesso terreno già visitato tra Giba e Piscinas: dopo aver aperto un capannone i ladri hanno rubato attrezzatura da lavoro. Preoccupato il sindaco di Tratalias Emanuele Pes: «Ho voluto avvisare la popolazione con un post sui social – ha detto - invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione e segnalare subito alle autorità qualsiasi persona sospetta o veicolo insolito in giro per il paese, soprattutto in orari poco usuali». Allarme lanciato anche dal Paolo Dessi, sindaco di Sant’Anna Arresi: «Nelle ultime ore sono stati segnalati degli individui che si aggirano in zona con atteggiamenti sospetti. Invitiamo tutti a prestare attenzione». Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni promette «di far quadrato con tutti i sindaci: scriveremo al Prefetto di Cagliari e al ministro Piantedosi affinché si possano attivare delle misure che puniscano effettivamente i malviventi, per evitare che i cittadini si facciano giustizia da soli».

RIPRODUZIONE RISERVATA