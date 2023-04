Furti su commissione: auto cannibalizzata 

Una banda specializzata che ha agito su commissione nel cuore della notte. È sempre più allarme a Selargius per i furti sulle auto che sembrano adesso aver fatto un salto di qualità: a testimoniarlo è l’ultimo colpo, avvenuto nella notte tra martedì e ieri, in una zona residenziale non lontano dall’innesto sulla statale 554.

I ladri sono entrati in azione dopo la mezzanotte, prendendo di mira una Mercedes bianca. Ma invece di limitarsi a rompere un finestrino e portare via gli oggetti di valore all’interno, dopo aver disinserito l’allarme hanno smontato in maniera professionale le portiere anteriori portandosele via entrambe. Enorme la sorpresa del proprietario quando ieri mattina ha trovato la berlina parzialmente cannibalizzata. La banda ha anche portato via un paio di occhiali da sole e altri oggetti dall’abitacolo. Un lavoro fatto con cura che ha richiesto sicuramente del tempo anche se purtroppo nessuno tra i vicini si è accorto di nulla. Dopo la denuncia, i carabinieri della stazione hanno avviato le indagini. Si spera che qualche telecamere di sicurezza piazzata nelle ville vicine abbia ripreso i ladri.

Di certo c’è che in città la situazione sta diventando allarmante. Vetri spaccati e furti dentro le auto in sosta ma anche incursioni notturne all’interno dei palazzi, sembrano infatti ripetersi con una frequenza mai vista prima negli ultimi anni. Particolarmente colpiti i quartieri di Su Planu e Is Corrias dove i residenti sono da tempo sul piede di guerra, mentre il consigliere del Pd Omar Zaher in una interrogazione aveva sollecitato l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nelle zone maggiormente a rischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA