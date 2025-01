Furti sacrileghi: ritrovate le Bibbie 

Sul perché lo abbia fatto resta il mistero. L’unica cosa certa, dopo la denuncia di Liberato Cozzolino, cagliaritano di 59 anni accusato di essersi impossessato di Bibbie e testi sacri portati via da numerose chiese di Cagliari, Elmas e del Sulcis, è che messali e lezionari potranno ritornare al loro posto anche a Sant’Eulalia, Sant’Anna e Santa Rosalia. In attesa che i carabinieri della stazione di Sant’Antioco – dove è stato fermato l’uomo – e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari completino le indagini per appurare che sia stato davvero Cozzolino a compiere tutti i furti e soprattutto perché. Il 59enne è difeso dall’avvocata Desolina Farris.

Telecamere decisive

La scia di furti, avvenuta la scorsa settimana, aveva destato non poche preoccupazioni nelle parrocchie cittadine, dell’hinterland e in quelle del Sulcis. Si temeva ci potesse essere un piano per piazzare i colpi su commissione, con l’ombra del satanismo tenuta in considerazione. Nonostante Cozzolino non abbiano detto una parola sul perché avesse con sé tutti quei libri sacri e a cosa gli servissero, l’ipotesi dei carabinieri è che si possa essere trattato di furti senza un motivo preciso. Dunque quanto portato via dalle chiese sembra non fosse destinato a un mercato specifico o per delle finalità particolari. L’inchiesta va comunque avanti anche perché bisogna ancora accertare che tutte le incursioni siano state compiute dal 59enne: per questo saranno decisivi i confronti delle immagini dei diversi sistemi di videosorveglianza presenti nelle chiese prese di mira o nelle strade e nelle piazze vicine.

La ricostruzione

Dunque da una prima verifica, i testi e anche alcuni oggetti sacri ritrovati nell’auto di Cozzolino, bloccato a Sant’Antioco dai carabinieri e dalla Polizia Locale, sarebbero tutti quelli portati via dalle chiese cagliaritane di Sant’Anna, Sant’Eulalia, Santa Rosalia, da quella di Elmas di San Sebastiano, e da quelle del Sulcis (dalle parrocchie di Musei, Villamassargia, Sant’Anna Arresi, San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco). Tutto il materiale recuperato è sotto sequestro: una volta riconosciuto dai parroci e dai responsabili delle varie chiese verrà restituito.

Le indagini

I furti, commessi in pochi giorni, prima a Cagliari, poi a Elmas e infine nel Sulcis, avevano fatto pensare a qualcosa di organizzato. Il mercato clandestino di oggetti sacri è sempre molto appetibile, anche se in questo caso gran parte dei testi sacri non sembrava avesse un valore economico elevato. Presenti nell’auto del denunciato anche alcuni rosari, un crocifisso in legno e una statuetta angelica in gesso dorato. E nonostante il silenzio iniziale di Cozzolino, l’inchiesta va avanti per chiarire del tutto la natura di questi furti.

RIPRODUZIONE RISERVATA