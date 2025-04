Furti notturni, è ancora emergenza 

Due attività commerciali prese di mira dai ladri in una sola notte, e non sono le uniche a Selargius. Un incubo per negozianti, baristi e ristoratori, vittime di nuovo di “spaccate” notturne da parte di qualche disperato alla ricerca di soldi. «Siamo preoccupati per i continui furti»”, il commento dei commercianti. Tutti episodi sui quali stanno indagando i carabinieri di Selargius e della stazione di Quartu.

Gli ultimi blitz

Le ultime attività prese d’assalto, in ordine di tempo, sono una vineria di via Istria e un salone di parrucchieri cinese in via San Nicolò.

Il modus operandi è sempre lo stesso: i ladri - pare a bordo di un’utilitaria grigia - si sono introdotti all’interno dei locali dopo aver forzato le saracinesche con un piede di porco e manomesso le porte d’ingresso.

Tutto ripreso dalle telecamere, come nel caso del wine bar inaugurato lo scorso anno in via Istria, a pochi passi dal Municipio. «Hanno danneggiato la serranda e sradicato la porta scorrevole distruggendo l'impianto», racconta il titolare Ilario Dentoni, «per poi sradicare la cassa automatica dal bancone e fuggire con i soldi».

Il bottino

Un bottino di 4mila euro circa portato via poco dopo mezzanotte, mentre i danni causati sono da quantificare. «Un brutto colpo per noi che abbiamo aperto da poco», dice ancora amareggiato Dentoni, «di certo non molliamo ma sono episodi che fanno molto male visto che oltre ai soldi rubati ci sono dei danni da ripagare, per non parlare del fine settimana di chiusura forzata che si traduce in mancati guadagni. Affrontiamo anche questa, sperando non ricapiti più niente di simile».

Le videocamere

Stesso colpo messo a segno a pochi metri di distanza, sempre fra venerdì notte e sabato mattina, nel salone di parrucchieri di via San Nicolò, anche in questo caso in pieno centro città. Testimonianze e video sono al vaglio delle forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini. «Abbiamo fornito le immagini registrate dalle telecamere, si vede tutto perfettamente», dice Dentoni.

Intanto fra i commercianti e gli imprenditori presenti in città cresce la paura. «La preoccupazione c’è sempre, anche perché a Selargius i furti non sono mai cessati, evidentemente a compierli è più di una persona», commenta Giancarlo Ambu, titolare di una rivedila di bombole in via San Martino. Lui che pochi mesi fa è arrivato a trascorrere la notte dentro il suo negozio dopo aver subito un furto. «Continuo a non dormire tranquillo, e come me tanti commercianti della zona: ogni mattina solleviamo la serranda con la paura di trovare una brutta sorpresa».

