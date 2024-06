Furti nelle spiagge, tre arresti 

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di San Vito a tempo di record dopo le denunce presentate da turisti stranieri vittime di furti lungo la costa sud Orientale. Sotto accusa sono finiti Lonardo, Rizban, Erik Suleimanovich, due fratelli e un cugino di 23 e 40 anni, residenti a Quartu, originari della Bosnia. In settimana saranno processati. Ieri sul tavolo del pubblico ministero Enrico Lussu, è arrivato un primo rapporto degli investigatori.

I carabinieri del Radiomobile di San Vito, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, li hanno intercettati sulla Statale 125, a bordo di un’auto presa alcuni giorni fa a noleggio. Il conducente ha accelerato sperando di sfuggire al controllo della pattuglia: a Castiadas, i tre indagati sono stati bloccati e arrestati. Nella macchina c’era di tutto: macchine fotografiche, tablet, un migliaio di euro in banconote anche straniere, scarpe, indumenti. Tutto trafugato su auto in sosta lungo il litorale del Sarrabus.

L’operazione è scattata dopo l’esame di ore di filmati delle telecamere di sorveglianza piazzate sul territori e dopo aver ascoltato testimonianze e analizzato le segnalazioni di cittadini allarmati per i raid nelle auto in sosta. Ieri il blitz e i tre arresti. Le indagini vanno avanti per verificare se i tre si siano resi responsabili di altri furti nella zona.

La prima denuncia di furto della giornata ha dato il via all'operazione. Le conferme sui sospetti sono arrivate dai carabinieri della Stazione di Muravera che hanno recuperato le immagini delle telecamere, individuando una Peugeot 208, ritenuta essere l’ultimo veicolo utilizzato dai ladri.

Da quel momento è iniziata una caccia all'uomo cui hanno preso parte tutti i militari disponibili, con pattuglie in divisa e in borghese. È stata un'operazione complessa, che ha richiesto rapidità di esecuzione e una strategia ben pianificata.

Inizialmente i carabinieri hanno trovato solo tracce di vetri infranti vicino alle spiagge. Dei ladri nessuna traccia. Sino a ieri, quando i carabinieri hanno individuato l’auto sospetta lunga la nuova Orientale sarda. Dentro c’erano i presunti ladri e la refurtiva.

