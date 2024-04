Furti nelle lavanderie, tre a giudizio 

Furti tentati, con scasso, a diverse lavanderie a gettone, uno riuscito in una attività commerciale, ricettazione di un’auto e minacce via social ai danni della vittima di uno dei raid: sono queste le accuse (fatti tutti avvenuti a Olbia) per le tre persone che oggi compariranno davanti al gip di Tempio. Si tratta di Yuri Chirigoni, Massimo Aru e Omar Taharami, arrestati dai Carabinieri di Olbia nei giorni scorsi in esecuzione di una misura cautelare. La posizione più delicata sembra essere quella di Chirigoni, 39 anni, olbiese, al quale viene contestato il reato di minacce per una vicenda collegate ai furti e che i Carabinieri hanno ricostruito con una indagine condotta tutta sui social. L’uomo, difeso dall’avvocata Daniela Peru, stando a quanto accertato dai militari, avrebbe pubblicato un post sulla sua pagina Facebook minacciando apertamente il titolare di una delle lavanderie prese di mira. La vittima, dopo il raid notturno nella sua attività, aveva scritto su Facebook chiamando in causa Chirigoni e parlando dei danni subiti. Immediata la reazione dell’uomo accusato del blitz, Chirigoni risponde (sempre secondo il pm) chiedendo la cancellazione del post che lo riguarda e la minaccia è chiara: «Altrimenti vengo a casa tua». Aru e Taharami, sotto accusa solo per i furti, sono difesi da Giampaolo Murrighile e Carlo Pinna Parpaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA