«Furti nelle farmacie: vogliamo più sicurezza» 

Aspettano un incontro con il prefetto di Cagliari perché sette furti in un mese sono davvero troppi per restare in silenzio. Federfarma e Ordine sono uniti nel denunciare con forza la situazione di paura che stanno vivendo i farmacisti di Cagliari, Quartu e hinterland dopo i colpi e le spaccate avvenuti nelle ultime settimane. L’appello è molto semplice: «Chi lavora nelle farmacie deve essere tutelato prima che accada qualcosa di grave».

Per ora, aspetto comunque non di poco conto, le incursioni dei ladri hanno causato danni a serrande, porte e vetrate delle diverse attività prese di mira, oltre a quanto portato via. Ma, come ribadito da Paolo Diana, presidente dell’ordine dei farmacisti, e dai consiglieri di Federfarma, Marco Porcu e Claudia Rizzo, e della farmacista Federica De Villa, ci sono anche le farmacie di turno: se i ladri dovessero entrare in una di queste, trovando il personale, cosa accadrebbe? «Le farmacie», evidenziano ancora una volta Ordine e Federfarma, «garantiscono un servizio pubblico essenziale. Ma serve maggiore tutela. Chiediamo che si faccia qualcosa per scongiurare ulteriori furti. Vogliamo maggiore sicurezza: è indispensabile che l’incolumità di chi lavora nelle farmacie, titolari, dipendenti e collaboratori, venga garantita».Intanto Polizia e Carabinieri sono al lavoro per cercare di risalire ai ladri entrati in azione in questo ultimo mese. Probabilmente si tratta di un unico gruppo. «Forse i ladri pensano di trovare molti soldi: falso, ci può essere solo un piccolo fondo cassa». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA