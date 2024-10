Furti nelle auto, in città cresce l’allarme 

Esasperati. E preoccupati. Gli abitanti di Pirri denunciano, soprattutto sui social un po’ meno alle forze dell’ordine, i continui furti di auto e sulle vetture, ma anche atti vandalici, teppistici e raid incendiari. Tanto da ipotizzare l’organizzazione di ronde e una segnalazione collettiva a Prefetto e Questore. Un problema noto anche alla Municipalità: «Prima di tutto invitiamo tutti i cittadini a denunciare sempre», sottolinea la presidente Maria Laura Manca. «In secondo luogo, in accordo con il Comune, e come già evidenziato dal sindaco Massimo Zedda, si sta lavorando per ripristinare e riaprire il presidio di Polizia Locale a Pirri». Un fenomeno, quello dei furti su auto, che tocca anche altre zone della città: in particolare il Poetto, ma anche Mulinu Becciu e i rioni del centro storico.

Poche querele

E se ogni giorno, in particolare sui social, si leggono segnalazioni di auto danneggiate nella speranza di poter portare via qualche oggetto presente nell’abitacolo, il fenomeno dei furti su macchine e altri mezzi non trova riscontri ufficiali, almeno non nei toni allarmistici – e nei numeri – dei post su Facebook. Perché tanti proprietari di auto prese di mira non presentano querela a Polizia e Carabinieri. Così non ci sono dati allarmanti. Come detto però le denunce non vengono presentate perché ritenute poco utili, se non per eventuali rimborsi con le assicurazioni se presente la copertura per furto. Altrimenti si ripaga il danno e si decide di non perdere tempo andando negli uffici della questura o dei Carabinieri.

L’allarme

Sui social invece le descrizioni dei furti sono dettagliate. E in particolare sul gruppo Facebook “La voce di Pirri”, con oltre 11mila iscritti, i racconti sono da emergenza praticamente quotidiana. Gli ultimi casi sono avvenuti nel weekend, soprattutto la notte. In via Giovanni Acuto, nella zona di via Stamira, la proprietaria di un’auto ieri mattina ha trovato due sportelli danneggiati: non aveva niente all’interno della macchina e i ladri sono andati via a mani vuote. E sempre nella zona è stata presa di mira la vettura di una signora. Le segnalazioni sono state fatte ai carabinieri. E in via Donori, dalle parti dell’ex vetreria, è stata data alle fiamme un’auto: solo l’intervento provvidenziale di un vicino ha evitato che le conseguenze fossero devastanti. Una jeep invece è andata distrutta in via degli Stendardi. Altri cittadini hanno chiamato i carabinieri per denunciare la presenza sospetta di due uomini che, dalle parti di via Balilla, verificavano se qualche auto fosse stata dimenticata aperta.

I progetti

E se su Fb si ipotizza anche di organizzare una serie di ronde notturne, la presidente della Municipalità è pronta a confrontarsi «con i carabinieri per capire la portata del fenomeno, verificando se si tratti di episodi legati a un disagio giovanile o se si possa parlare di fatti di micro criminalità». Oltre a puntare alla riapertura del presidio di Polizia Locale a Pirri, («Pattuglie a agenti sono comunque presenti nel territorio», spiega comunque la Manca), sono in atto dei progetti per contrastare il disagio giovanile.

