Il caso.
22 agosto 2025 alle 00:43

Furti nelle auto e dentro le case: allarme anche in zona Amsicora 

Cresce l’allarme per i furti nelle auto, che come da tradizione in questo periodo in cui la città si svuota registrano un’impennata. L’ultimo episodio nella notte tra mercoledì e ieri in via Curie, in zona Amsicora, dove qualche balordo ha prima tentato di forzare la portiera di una Ford Focus parcheggiata sulla strada e poi ha infranto il finestrino del lato passeggero, rovistando all’interno e portando via oggetti di poco valore.

Un episodio, come detto, non isolato. Raid simili sono stati segnalati a ripetizione nei giorni scorsi soprattutto a Pirri, con tanto di foto-denuncia pubblicate sui social da parte di cittadini allarmati.

Ladri che però non si limitano ai colpi sulle auto. Nelle ultime settimane è tornata d’attualità anche l’emergenza furti nelle case, con numerosi blitz di bande specializzate che approfittando dell’assenza dei proprietari partiti per le vacanze per ripulire ville e appartamenti. Un allarme scattato principalmente nel Quartiere del Sole: tra le strade dove sono stati messi a segno i colpi ci sono via del Pozzetto, via delle Rondini e via del Sole, tanto che tra i residenti c’è anche chi ha proposto di organizzare delle ronde notturne.

