«Furti nelle auto e atti di vandalismo quotidiani» Protestano i residenti di corso Vittorio Emanuele 

Gruppetti di giovani che indisturbati girano per cortili e garage a tutte le ore, del giorno e della notte. Razziando le auto parcheggiate o semplicemente vandalizzando le vetture lasciate incustodite.

La denuncia arriva dal cuore della città, dai condomini che incorniciano il corso Vittorio Emanuele, tra le vie Tigellio e Pola. Un grido d’aiuto lanciato da alcuni residenti esasperati dai continui atti di microcriminalità compiuti a pochi passi dalla locale stazione dei Carabinieri, ai quali tra l'altro è stata già inoltrata una formale denuncia.

«Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti malviventi sono entrati in un cortile», conferma un residente che ha assistito ai fatti. «Uno dei ladri ha aperto un garage e ha rubato cose importanti. E nelle settimane precedenti hanno danneggiato quattro auto parcheggiate nel cortile».

Le modalità, e soprattutto, il fatto che gli episodi siano stati denunciati in una zona solitamente tranquilla, ha fatto scattare l’ennesima emergenza «per il degrado anche sul fronte della sicurezza», conclude il testimone.

