Furti nelle auto, allarme a Sant’Efisio 

Il bottino finora è stato piuttosto magro. Ma i furti nelle auto continuano e iniziano a creare una certa preoccupazione fra i residenti soprattutto nella zona di Sant’Efisio e al Sacro Cuore dove nell’arco di pochi giorni si sono verificati diversi episodi, puntualmente denunciati in Questura. La polizia ha subito potenziato i controlli, mentre i cittadini chiedono maggiore sicurezza al Comune e un miglioramento del sistema di illuminazione pubblica.

Gli episodi

Le prime segnalazioni sono arrivate da via Sassari dove nello scorso fine settimana alcuni residenti si sono ritrovati con l’auto “svaligiata”: sono stati portati via spiccioli e altri oggetti che erano stati lasciati nell’abitacolo. Pochi giorni fa lo stesso copione e identiche denunce dalle vie Dorgali, Lanusei, Amsicora, Arborea e Nuoro. I ladri sono fuggiti con soldi in contanti, portafogli e persino alcuni biglietti del Gratta e Vinci trovati sopra un cruscotto.

L’allarme

Gli episodi iniziano a essere numerosi e fra i residenti cresce la preoccupazione, si teme che i ladri possano alzare il tiro: un furto è stato messo a segno in un’automobile parcheggiata all’interno di un cortile privato. Evidentemente la banda non si è fermata davanti al cancello e ha scavalcato nella speranza di trovare somme più sostanziose. Anche se, come è stato accertato dalle forze dell’ordine, in alcuni casi il lavoro dei ladri è stato facilitato da qualche automobilista distratto che aveva lasciato il mezzo aperto. Probabilmente si tratta di qualche balordo in cerca di soldi facili ma diversi proprietari hanno presentato la denuncia negli uffici della Questura e la polizia ha potenziato i servizi di controllo nei rioni presi di mira. Sono in corso accertamenti per cercare di individuare i responsabili.

La sicurezza

I cittadini inoltre segnalano che le strade scarsamente illuminate possono favorire certi episodi. Nelle zone di Sant’Efisio e del Sacro Cuore sono numerose le vie con punti luce scadenti, un problema che diffuso anche in via Cagliari, nel quartiere San Nicola e persino in centro (da giorni la zona di via Cima è completamente al buio). «È vero che l’impianto di illuminazione pubblica necessita di manutenzioni – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu – con il nuovo appalto è già in programma la sostituzione di cinquemila punti luce». A gennaio dovrebbero iniziare i primi interventi, nel frattempo i cittadini chiedono maggiore sicurezza e qualche telecamera in più. «Premesso che Oristano è e resta una città tranquilla, le forze dell’ordine vigilano puntualmente – va avanti l’esponente della Giunta Sanna – va detto che per ampliare il sistema di videosorveglianza servono risorse di cui al momento non disponiamo. Potremmo lavorare a un progetto di sicurezza per alcuni quartieri e richiedere finanziamenti alla Regione o al Ministero».

RIPRODUZIONE RISERVATA