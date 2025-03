Furti nei negozi: vertice in prefettura 

Agiscono soprattutto la notte: buttano giù la vetrata o forzano la serranda dei negozi, e una volta dentro arraffano i pochi spiccioli presenti nella cassa, portando via qualche oggetto da rivendere. Le bande specializzate in furti – anche se spesso si tratta di ladruncoli solitari in cerca di un facile guadagno – si lasciano dietro danni ingenti e causano un forte senso di insicurezza nei commercianti della città. Dall’inizio dell’anno, tra colpi riusciti o tentati, denunciati alle forze dell’ordine oppure non ufficializzati, si parla di una trentina di casi: uno ogni due giorni, con addirittura scie di anche quattro o cinque incursioni in una sola notte. Senza contare i furti con destrezza o quelle che sono catalogate come rapine “improprie”, cioè quando il ladro spintona o aggredisce il negoziante o la guardia giurata per scappare. Insomma i titolari delle attività commerciali in città sono sempre a rischio. E negli ultimi mesi le zone maggiormente colpite sono state quelle di San Benedetto, Fonsarda e Sant’Avendrace. «C’è molta preoccupazione», spiegano Marco Medda, presidente provinciale della Confesercenti e Giuseppe Scura, direttore della Confcommercio Sud Sardegna. Una questione finita già sul tavolo del prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, come evidenziato dalla vice sindaca Cristina Mancini. «Mercoledì», sottolinea il prefetto, «l’argomento sarà al centro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Le azioni

Castaldo anticipa le possibili mosse. «Certamente ci saranno maggiori servizi di controllo e prevenzione. Alcuni sono stati già attivati. Voglio però rimarcare che i dati sui furti nelle attività commerciali sono in linea con quelli dell’anno precedente. Alcuni fatti si sono concentrati nello stesso periodo e nella stessa zona facendo cresce la percezione di insicurezza. E noi daremo delle risposte». Il prefetto ricorda che le forze dell’ordine hanno già operato con arresti e denunce dei responsabili. «Dialogheremo con Carabinieri e Polizia per incrementare i servizi preventivi e verificheremo, dove necessario, se sarà possibile potenziare i sistemi di videosorveglianza. E incontreremo i rappresentanti delle associazioni di categorie dei commercianti per ulteriori iniziative». L’argomento è stato affrontato anche nell’ultimo Consiglio comunale grazie all’interrogazione di Alessio Mereu proprio sull’incremento dei furti nelle attività commerciali a San Benedetto. La vice sindaca ha spiegato che «sono stati subito potenziati i servizi di pattugliamento della Polizia Locale e sono state avviate le verifiche sui sistemi di videosorveglianza. Abbiamo chiesto al prefetto di convocare un comitato specifico su questa problematica». La Mancini ha aggiunto che sarà molto importante l’azione delle forze dell’ordine «nel rintracciare i responsabili dei furti, come già avvenuto in passato».

Le iniziative

Il presidente provinciale della Confesercenti spera che possano essere prese delle contromisure «e capire anche perché questi fenomeni siano più frequenti in alcuni periodi e in determinate zone». Mercoledì le associazioni di categoria dialogheranno con prefetto e forze dell’ordine «anche per ridurre i tempi burocratici per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza». Scura aggiunge: «Abbiamo lavorato tutti insieme sul tema della sicurezza in città. Ora la percezione sta cambiando e temiamo che questo, oltre ai danni e alla paura per commercianti e cittadini, possa danneggiare l’immagine della città. Dunque bisogna intervenire. Mercoledì dialogheremo con prefetto e forze dell’ordine per valutare cosa si possa fare in concreto».