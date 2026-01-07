VaiOnline
Confcommercio.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Furti nei negozi, come difendersi 

Dai profumi all’abbigliamento per arrivare a cibi e vini costosi. Sono solo alcuni dei prodotti che spesso si cerca di portare via dai negozi senza passare dalla cassa. Tentativi di furti che talvolta vanno a segno. Ed è proprio per cercare di difendersi da questo fenomeno che la Confcommercio di Oristano ha pensato di promuovere un seminario informativo sull’antitaccheggio, organizzato in collaborazione con la Polizia locale. «L’obiettivo è quello di fornire strumenti pratici e dare indicazioni utili per la prevenzione dei furti e la tutela delle attività commerciali» fanno sapere in una nota dalla Confcommercio di Oristano, diretta da Sara Pintus. Durante l’incontro verranno affrontati temi legati alla sicurezza nei punti vendita, alle tecniche di prevenzione e al corretto rapporto con le forze dell’ordine. Al termine ci sarà un dibattito, con spazio dedicato a domande e al confronto diretto.

Il seminario è in programma giovedì 15 alle 15, nella sede della Confcommercio in via Sebastiano Mele, per motivi organizzativi, è chiesta la conferma della propria partecipazione entro lunedì.

