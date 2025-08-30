Furti negli appartamenti: due persone in manette accusate di ricettazione 

Il campionario di beni, che secondo la polizia sono stati collezionati durante diversi furti nelle abitazioni, è vario: decine di orologi, bigiotteria, biciclette, riproduzioni di armi antiche, addirittura un’uniforme storica dei carabinieri. Non mancavano calici sacerdotali e altro materiale di pregio. Tutti oggetti rubati, così è convinta la Squadra mobile della Questura, i cui investigatori coordinati dal dirigente Davide Carboni si sono appostati davanti a un pub in via Portoscalas, dopo un’escalation dei furti in appartamento negli ultimi tempi in città. Era giunta notizia che quel locale fosse un luogo di ricettazione. Sono intervenuti quando è giunto Carlo Sanna, di 43 anni, cagliaritano, residente di fatto in un bed and breakfast. Gli agenti lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per timore che facesse perdere le tracce e hanno arrestato la madre della titolare del pub, Cristina Seu, cinquantenne nuorese ma residente in città. Entrambi sono accusati di ricettazione così come la titolare dell’attività, che però al momento del blitz era assente ed è stata denunciata in stato di libertà: nella perquisizione domiciliare a casa sua sono stati recuperati novemila euro in contanti. Fra il pub, le case e il b&b sono stati trovati i contanti e gli oggetti di sospetta provenienza furtiva. Ora si dovrà decidere l’eventuale chiusura temporanea del pub.

Vasta operazione

Il blitz fa parte di una grande operazione condotta negli ultimi giorni dalla Questura per prevenire e reprimere il crimine, condotta da Squadra mobile, Squadra volante, Reparto prevenzine crimine, Commissariato di Quartu. Ci sono stati due arresti, un fermo, 700 persone identificati nella zona del Poetto e una ventina di denunce per rapina, furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, detenzione di droga a fine di spaccio, lesioni personali, porto abusivo di armi e violazione del foglio di via obbligatorio.

Le misure di prevenzione

La questora, Rosanna Lavezzaro, ha inoltre firmato un foglio di via obbligatorio per un uomo residente in Germania: venerdì sera ha commesso un furto in un negozio cagliaritano. Non potrà rientrare in città per tre anni. Avviso orale, invece, per una donna con diversi precedenti penali e amministrativi già a partire dal 2011. Secondo la polizia Anticrimine, la donna nel tempo aveva commesso diversi reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che la violazione delle norme in materia di armi. Per questo motivo, la questora l’ha invitata a modificare la propria condotta, altrimenti saranno adottate misure contro di lei.

