Furti in serie nei negozi, un giovane ai domiciliari 

Ben ben tre volte, a gennaio, aprile e nel dicembre dell’anno scorso, aveva forzato le porte di ingresso di un panificio, di una pasticceria in via Matteotti e di una pizzeria in via De Gasperi, tutte a Siniscola. Ma l’uomo incappucciato non era un semplice buongustaio alla ricerca di qualche prodotto fresco e di qualità, o mosso dalla necessità della fame, ma un ladro che ogni volta si impossessava di considerevoli somme di denaro in contante, l’incasso della giornata precedente che regolarmente trovava nei registratori di cassa degli esercizi commerciali. Per questo motivo, Ivan Coronas, 30enne di Siniscola, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Siniscola in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu. Mercoledì l’uomo, difeso da Angelo Magliocchetti, è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Le vittime, solo la mattina successiva quando si recavano a lavoro scoprivano i furti. Dopo le indagini condotte dai carabinieri, coordinati dal pm Riccardo Belfiori, nei giorni scorsi è scattato la misura cautelare. Coronas, a cui viene contestato il furto aggravato, è stato rintracciato a Santa Teresa di Gallura e posto agli arresti domiciliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA