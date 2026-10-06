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07 ottobre 2026 alle 00:53

Furti in serie, le richieste della Procura 

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Da Orgosolo sparirono quasi due chilometri di cavi elettrici della linea Enel che alimentava un ristorante, provocando un blackout. Era il gennaio del 2014 e quel furto era solo uno degli episodi al centro dell’inchiesta della Procura di Nuoro sui raid messi a segno tra Barbagia e Oristanese. A distanza di anni, per molti di quei fatti, compresa quel furto di rame, è stata chiesta l’assoluzione. L’indagine aveva ricostruito una serie di furti di ogni genere: auto, attrezzi agricoli, slot machine e impianti di videosorveglianza. Tra gli episodi anche il furto di pluviali in rame da una struttura ricettiva a Monte Gonare. Quattordici le persone finite nell’inchiesta, accusate a vario titolo di furto in concorso, ricettazione, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ora alla fase conclusiva, il quadro delle richieste è cambiato: la pm Francesca Pala ha chiesto per Michael Sortino la condanna a due anni, un anno per Simone Musina, Salvatore Rana e Gaetano Robert Sortino. Per molti reati la Procura ha sollecitato l’assoluzione per Roberto Deluigi, Alexandru Florin Careja, Antonio Mele, Enrico Soddu. Il collegio difensivo era composto da Gianluca Sannio, Angelo Magliocchetti, Stefano Stochino, Luigia Pirisi, Giovanna Serra. (

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