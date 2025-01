Furti in parrocchia: denunciato 

Ha fatto il giro delle sette chiese appropriandosi di libri e oggetti sacri per finire il suo singolare pellegrinaggio a Sant’Antioco, immortalato nelle immagini delle telecamere del servizio pubblico di sorveglianza. È questa l’accusa nei confronti di Liberato Cozzolino, 59 anni, originario di Cagliari ma senza fissa dimora, che è stato bloccato dai carabinieri di Sant’Antioco a seguito della denuncia del parroco di Nostra Signora di Bonaria, don Giulio Corongiu.

Le ipotesi

L’uomo era stato visto entrare in chiesa e prendere sottobraccio con disinvoltura un messale e alcuni libricini con i testi dei canti e caricarli nella sua automobile. Fondamentale si è rivelata la collaborazione della Polizia locale. Attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere, si è appurato che l’auto, nonostante il furto fosse stato compiuto il giorno prima, stava ancora circolando per le vie di Sant’Antioco. Il blocco è avvenuto in via Regina Margherita, in pieno centro, dove i carabinieri hanno fermato l’uomo alla guida di una Opel Antara già sottoposta a fermo amministrativo perché priva di assicurazione. L’operazione non è passata inosservata. Oltre ai carabinieri della stazione locale infatti, sul posto c’erano anche i carabinieri di Santadi e del Nucleo operativo radiomobile di Carbonia. Immediata è scattata la denuncia quando nell’auto, i militari dell’arma, dopo la perquisizione, hanno rivenuto diversi oggetti che sarebbero stati rubati, non solo a Sant’Antioco. I reperti infatti – e per questo le indagini sono ancora in corso – condurrebbero alle altre chiese del Sulcis e del Cagliaritano dove negli ultimi giorni sono stati segnalati (e denunciati) furti di libri e oggetti sacri. A questo scopo vanno avanti le indagini con la collaborazione dei militari del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari. Nel solo capoluogo sono quattro i luoghi di culto dove, tra giovedì e venerdì, sono stati messi a segno i furti: si tratta delle chiese di Sant’Anna, Sant’Eulalia, Santa Rosalia e San Sebastiano. Mentre nel Sulcis erano spariti La Grande Bibbia Giubilare dalla parrocchia di Musei e altri testi nelle chiese di Villamassargia, Sant’Anna Arresi, San Giovanni Suergiu e, appunto, Sant’Antioco.

La refurtiva

L’accusa nei confronti di Liberato Cozzolino, che sarà difeso dall’avvocata Desolina Farris, è di furto aggravato ai danni di luoghi di culto. Il coinvolgimento dei militari specialisti del settore, apre una importante parentesi sulla tipologia di furti dedicata a oggetti sacri e talvolta anche a quadri di valore. Gli oggetti sacri infatti rientrano in una particolare attività di ricerca da parte dei collezionisti che alimenterebbero un mercato clandestino esistente e da sempre contrastato dal tutela patrimonio culturale dei carabinieri. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti diversi oggetti sacri, tra cui messali, vangeli, libri di preghiera, volumi per canti corali, rosari, un crocifisso in legno e una statuetta angelica in gesso dorato. Gli oggetti sono stati repertati, sequestrati e custoditi presso un locale idoneo, poiché ritenuti in parte provento di furti commessi in altri luoghi di culto compiuti in tutta la regione. Resta da capire, e le indagini si concentrano su questo, se l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria agisse per conto proprio o se rispondesse alle richieste di una organizzazione dedita a questo tipo di ricettazione.

