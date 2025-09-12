Furti in parrocchia: 19enne nei guai 

È accusato di aver sottratto le monete dalla cassetta delle offerte nella parrocchia del paese: con questa ipotesi è stato arrestato a Gonnosfanadiga Vittorio Divertini, 19 anni, disoccupato e residente nel comune del Linas.

Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo le denunce presentate dal parroco don Luca Pittau che tra il 7 e il 9 settembre si era accorto delle intrusioni nelle chiese del paese. In tre episodi distinti erano stati segnalati danneggiamenti e furti: dapprima nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, dove era stata forzata una porta d’ingresso, e poi nella chiesa del Sacro Cuore, dove erano state scassinate quattro cassette delle offerte con un bottino di circa 300 euro. Lo stesso edificio era stato colpito nuovamente due giorni dopo ed erano stati sottratti circa 20 euro.

Il parroco ha denunciato i fatti in caserma e i carabinieri, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a identificare il presunto autore e ricostruire i suoi movimenti. I militari e il parroco avevano ipotizzato, vista la frequenza degli ingressi del giovane, che sarebbe tornato di lì a poco, così è stato portato avanti un servizio di appostamento nei pressi delle chiese.

Giovedì il 19enne sarebbe stato sorpreso dopo un furto nella chiesa di Santa Barbara: fermato all’uscita dal luogo sacro e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 135 euro in monete e banconote di vario taglio che, secondo l’accusa, sarebbero stati sottratti dalle cassette delle offerte.

La refurtiva è stata restituita al parroco. Il 19enne, ultimate le formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

RIPRODUZIONE RISERVATA