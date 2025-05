Furti in parafarmacia, magazziniere nei guai 

Avrebbe finto di spedire dei farmaci dal magazzino centrale di Sestu alle rivendite della società che si trovano sparse nell’Isola e in altre regioni italiane, per poi annullare l’ordine e sottrarre la merce. Martedì scorso, però, il capo-magazziniere della “Parafarmacia Sant’Ignazio Srl”, Alberto De Francisci, 44 anni di Sestu, è stato bloccato dai carabinieri della Stazione cittadina e dai colleghi del Nas alla fine del suo turno di lavoro: in auto – stando agli investigatori – sono state trovate alcune confezioni di prodotti che risultavano sottratti dal deposito della società a Is Coras. Per questa ragione, informato il pubblico ministero di turno, i militari lo hanno denunciato a piede libero per furto aggravato.

Le querele

Per il momento al capo-magazziniere viene contestata esclusivamente la merce che gli sarebbe stata trovata nel sedile posteriore del veicolo, ma l’indagine è ancora in corso, anche perché i vertici della società hanno depositato querele anche per altri 4 furti registrati dal 7 al 10 maggio. A denunciare la presunta sottrazione di prodotti dal magazzino centrale sono stati i proprietari e responsabili della società, Riccardo De Francisci (cugino del denunciato) e Claudio Cosseddu che, all’inizio del mese, si erano presentati al Comando del Nas, il Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, a segnalare che nel deposito di Sestu stava sparendo della merce. Pochi giorni dopo, poi, i responsabili della Parafarmacia Sant’Ignazio srl (che possiede anche la grande rivendita all’interno della Corte del Sole) si erano recati nella caserma di via Tripoli perché i prodotti continuavano a mancare dagli scaffali (tra il 7 e il 12 maggio, stando ai conti, sarebbe sparita merce per 3mila euro, ma con un valore al dettaglio di circa 8mila).

Il blitz di martedì

Il giorno dopo la seconda querela, martedì pomeriggio, un gruppo di investigatori, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, ha deciso di bloccare il capo-magazziniere alla fine del suo turno di lavoro. Nel sedile posteriore c’era una scatola con prodotti per un valore alla vendita di 1200 euro circa. Informato il sostituto procuratore Marco Cocco, pubblico ministero di turno, il magistrato ha disposto la denuncia a piede libero. Per il momento – stando alle poche indiscrezioni trapelate – al capo magazziniere non vengono addebitati tutti gli ammanchi che l’azienda denunciava, ma solo i prodotti rinvenuti nell’auto. La società, però, ipotizza che con il sistema delle spedizioni poi annullate siano spariti dal deposito migliaia di euro di prodotti. L’indagine prosegue.

RIPRODUZIONE RISERVATA