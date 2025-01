Furti in negozi e case, in cella ladro seriale 

Il cappuccio e la maschera sul viso non sono bastati. Dopo nove furti pluriaggravati ai danni di bar, negozi, autolavaggi, casse automatiche dei parcheggi e abitazioni, un 26enne di Oristano è stato arrestato dalla Polizia. Nicola Salaris si trova in carcere su disposizione del gip Salvatore Carboni. Dopo indagini della Squadra mobile con la collaborazione della Polizia locale, il giovane è stato identificato e nei giorni scorsi è stato rintracciato in un albergo in cui alloggiava (con documenti falsi) insieme alla compagna. Gli investigatori, coordinati dal pm Valerio Bagattini, contestano numerosi colpi: ai primi di settembre in una rivendita di elettrodomestici, telefonini e materiale informatico, poi in un bar in cui ha rubato soldi, una tv, un dispositivo Alexa, documenti personali e una carta bancomat poi utilizzata per prelevare diverse centinaia di euro. Il 13, 14 e 16 settembre Salaris ha spostato la mira sui “parcometri”: distrutte le casse automatiche dei multipiano, ha rubato il denaro, causando gravi danni agli impianti. Il 27 settembre blitz nello studio e nella casa di un professionista da cui scappa con penne stilografiche, una Tv, orologi e le chiavi dell’auto del figlio del proprietario e del locale in cui lavorava. Il giorno dopo altro colpo nella casa di un imprenditore: ruba orologi per decine di migliaia di euro, 2 notebook, un tablet e gioielli. Qualche giorno dopo torna per forzare la cassaforte, non ci riesce ma ruba un sassofono, un violino, tre orologi e gioielli. E ancora un furto a casa di una parente; gli viene contestato anche di aver utilizzato il bancomat della madre. Sono in corso ulteriori indagini su altri furti messi a segno di recente in città; le perquisizioni hanno consentito il recupero di parte della refurtiva che verrà riconsegnata ai proprietari. ( v. p. )

