Furti in Marmilla, torna la paura

La tranquillità era solo apparente. E, dopo qualche settimana di relativa calma, in Marmilla è di nuovo allarme sicurezza. I blitz dei ladri sono ripresi fra le campagne e i piccoli paesini, nel mirino ci sono sempre le armi: nei giorni scorsi da un’abitazione di Baradili sono stati rubati quattro fucili da caccia. Armi che, secondo una delle ipotesi degli investigatori, potrebbero essere dirette ad altre zone dell’Isola, in particolare Nuorese e Ogliastra.

Il colpo

Messo a segno nei giorni scorsi, il furto è stato denunciato e ha destato una certa preoccupazione. I ladri sono andati a colpo nella casa di un piccolo imprenditore a Baradili e hanno portato via le armi: quattro fucili da caccia, regolarmente detenuti e custoditi. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per cercare di ritrovare i fucili e risalire ai responsabili dell’ennesimo furto che accresce una diffusa apprensione fra la popolazione della Marmilla.

La paura

Anche perché gli episodi di microcriminalità ormai si ripetono nel tempo. Solo qualche settimana fa i ladri erano entrati in azione ad Albagiara portando via un fucile da caccia; in precedenza c’era stato un tentato furto a Baressa ma il colpo non era andato a buon fine perché le doppiette erano ben custodite. E ancora furti di gioielli e soldi, incursioni nelle campagne e nelle aziende agricole ma anche furti di auto, colpi nei bar e danneggiamenti ai sistemi di videosorveglianza.

I controlli

Una situazione piuttosto calda, tanto che anche gli amministratori locali avevano chiesto un potenziamento dei controlli e qualche settimana fa se ne era discusso anche durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Il prefetto Salvatore Angieri ha disposto i cosiddetti “controlli ad alto impatto”, servizi coordinati di interforze che hanno mobilitato Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza. Servizi di prevenzione e repressione che hanno portato alcune denunce e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Una delle ipotesi è che nel vasto territorio della Marmilla possa esserci una rete di criminali legata a bande di altre zone dell’Isola, in particolare del Nuorese, e a quelle specializzate negli assalti ai portavalori. L’allarme resta altissimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA