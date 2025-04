Furti in cimitero, arrivano le telecamere 

Nel silenzio del camposanto, dove troppo spesso i furti di fiori e vasi offendono la memoria dei defunti e indignano i loro parenti, arriveranno presto i controlli che potranno contribuire ad arginare il fenomeno.

Telecamere sulle tombe

Un nuovo sistema di sorveglianza sarà infatti installato nell’ambito dei lavori per l’ampliamento del cimitero di via della Pace, attualmente in corso. A spiegarlo è il primo cittadino Pietro Pisu: «Stiamo completando il nuovo cimitero e riqualificando tutta l’area cimiteriale, che verrà dotata di impianti di controllo atti a monitorare sia la sicurezza che il decoro». Una buona notizia per tutti i cittadini che negli ultimi mesi avevano lanciato l’allarme, segnalando sempre più frequenti furti di fiori freschi, croci, contenitori per l’acqua e altri oggetti. «Mia nonna era morta da circa un mese, sono andata con mia madre a portarle i fiori e ho constatato che mancavano sia quelli che le avevamo messo una settimana prima sia il contenitore color rame che si mette all’interno della vaschetta di porcellana», racconta Simona Camba. «Sono andata a chiedere ai responsabili e mi hanno detto che non possono fare nulla. Inutile dire la rabbia che abbiamo provato, ci siamo sentite quasi violentate dal gesto».

La rabbia dei parenti

E spesso i furti si ripetono più volte a danno delle stesse tombe, aumentando il senso di frustrazione dei familiari. Specialmente quando il vergognoso gesto è compiuto nella sepoltura di un bambino. «Dalla lapide di mia figlia hanno rubato il vaso di fiori in ottone per la terza volta. Portano via anche i giocattoli, e per arrivarci devono persino prendere la scala», spiega Valentina Mainas. «L’ultima volta a mia nonna è stata rubata la croce fatta con le foglie di palma». Altre testimonianze raccontano di veri e propri danni alle strutture, e il numero di custodi non consente di pattugliare costantemente ogni angolo del cimitero. Un problema conosciuto anche in diversi altri centri dell’hinterland, per cui sempre più Comuni decidono di installare telecamere a garanzia dei cittadini, pur nel rispetto della privacy.

L'arrivo del sistema di sorveglianza porterà presto un deterrente anche a Quartucciu, ma la speranza dell’amministrazione è che le cattive abitudini cambino a partire da una presa di coscienza collettiva. «Confido nel senso civico dei frequentatori», conclude il sindaco Pisu, «e auspico che i pochi che si macchiano di questo gesto ignobile provino almeno un briciolo di vergogna».

