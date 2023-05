Furti in centro, cresce la paura 

I raid sembrano non avere fine. Negozi e attività commerciali del centro prese di mira da ladri pronti a tutto. Armati di mazze, buttano giù vetrate e porte, per arraffare qualcosa. Non sempre va bene. Perché chi ha agito in piena notte, tra domenica e ieri, in via Sonnino, si è fatto male. Molto male. Dopo aver infranto il vetro all’ingresso della pasticceria Dulcis, è entrato riuscendo a mettere le mani sull’incasso: alcune centinaia di euro. Ne ha approfittato, rubando anche alcuni pasticcini. Ma si è tagliato e ha perso molto sangue. È poi riuscito a scappare, prima del passaggio di una pattuglia della Polizia. Ora gli agenti della Squadra volante gli stanno dando la caccia.

La preoccupazione

Tra i commercianti e i titolari di bar, ristoranti e pizzerie cresce la paura. I colpi, alcuni non riusciti, iniziano a essere troppi. Il Roxy Bar di via Tempio, la pizzeria Su Stampu a San Benedetto, e poi altri raid in via Catalani, via Tiziano, via Castiglione, via Eleonora d’Arborea. L’ultimo raid in via Sonnino. «Ci hanno avvisato gli agenti», racconta Maria Luisa Abbate della pasticceria Dulcis. «Una pattuglia è passata davanti al locale, e i poliziotti hanno notato la porta aperta e il vetro in frantumi. C’erano tracce di sangue all’interno e una scia anche sul marciapiede». Gli esperti della Scientifica hanno subito svolto l’analisi sulle tracce lasciate dal ladro. «Abbiamo effettuato un intervento di sanificazione e riaperto. Per fortuna non c’erano danni al locale. Ma certamente sono episodi preoccupanti».

L’appello

Le indagini delle forze dell’ordine (le querele sui vari episodi sono state presentate a Polizia e Carabinieri) vanno avanti e ci sarebbero già dei sospetti sugli autori di alcuni dei colpi messi a segno nelle ultime settimane. Intanto il consorzio Cagliari Centro Storico chiede maggiori controlli: «La situazione non deve essere sottovalutata», ammette il presidente Gianluca Mureddu.