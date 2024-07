Furti in casa e raggiri, la piaga estiva 

Il peridio delle vacanze è già iniziato: tanti cagliaritani stanno lasciando, e lasceranno, la loro casa per un viaggio o per trascorrere qualche giorno al mare o in montagna. E con le abitazioni vuote, il rischio di subire un furto diventa elevato. Così la Polizia di Stato ricorda alcuni semplici consigli per contrastare i ladri e non solo: «Quando le famiglie partono in vacanza», ricorda la vice questore Veronica Madau, ospite ieri nella trasmissione di Radiolina, la Strambata, condotta da Celestino Tabasso, «gli anziani restano soli e sono potenziali vittime di truffatori. In particolare di quelli che estorcono soldi e oro con la tecnica del finto carabiniere, poliziotto o avvocato. Anche in questo caso seguendo qualche accorgimento si può sfuggire a questi criminali».

Buon vicinato

Per contrastare l’azione dei ladri, i consigli che arrivano dalla Questura cagliaritana sono diversi: alcuni possono sembrare banali ma rappresentano un ostacolo che i malviventi specializzati nello svaligiare le abitazioni. «Una prima cosa da fare», sottolinea la Madau, «è proteggere le case con sistemi d’allarme ma anche rinforzando la chiusura del proprio appartamento anche con un portoncino blindato. Auspicabile anche la presenza di un impianto di video sorveglianza: in commercio oramai ce ne sono tanti, anche a costi non eccessivi. Meglio se collegati al proprio smartphone per un controllo a distanza». La collaborazione tra vicini è fondamentale: «Se qualcuno ogni tanto controlla l’abitazione, e ritira la corrispondenza tenendo vuota la cassetta delle lettere, può essere molto utile perché così può sembrare che in casa ci sia qualcuno». E poi il capitolo social: «Non pubblicare foto e video quando si è in vacanza, ma attendere di essere tornati a casa. Altrimenti chi ha cattive intenzioni può carpire informazioni importanti come appunto l’assenza dalla propria abitazione, dunque lasciata incustodita».

Le estorsioni

La Polizia, con la Squadra Mobile, in queste ultime settimane ha arrestato sei persone accusate di estorsione agli anziani. «Le vittime vengono contattate telefonicamente da finti carabinieri, poliziotti e avvocati», ricorda la Madau, «fingendo che il figlio o il nipote abbiano provocato un brutto incidente e che, per evitare il carcere inevitabile, serve subito un avvocato o il rimborso dei danni. E vengono chiesti soldi e oro in modo violento e insistente. Sono vere e proprie estorsioni, e vengono toccati gli effetti più cari. Gli anziani, se contattati, devono subito chiamare il 112 o anche chiedere aiuto al vicino di casa. E i loro familiari devono avvisare i propri cari dei possibili rischi e restare in contatto con loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA