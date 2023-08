Furti in casa e nei negozi, tre giovani finiscono nei guai 

Scattano le denunce dopo le indagini su una serie di furti a Monserrato.

Sotto accusa sono finiti tre giovani, un cagliaritano e due ragazzi stranieri che i carabinieri della stazione hanno smascherato dopo accertamenti andati avanti nelle ultime settimane con interrogatori, testimonianze ma anche con la visione delle immagini di una telecamera. I tre ora sotto accusa sono accusati del colpo in un negozio e in una abitazione a Monserrato: rubati oggetti di bigiotteria e 300 euro in contanti. Sulla vicenda i militari della stazione hanno già inviato ora un rapporto alla Procura.

Le indagini dei carabinieri della stazione vanno avanti anche su altri episodi: importanti si stanno rivelando le immagini delle telecamere piazzate nei punti strategici di Monserrato e anche in abitazioni e in negozi. Negli ultimi tempi sono stati così individuati anche alcuni ladri che prendevano di mira le auto.

Indagini spesso portate avanti anche con l'ausilio dei carabinieri del Nucleo radiomobile e del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu competenti sul territorio che agiscono in stretta collaborazione coi militari delle singole stazioni di Quartu, dell’hinterland e di Flumini.

