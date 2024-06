Furti in aumento, ora è emergenza 

Un paradiso dei ladri? Sicuramente una definizione così a Sestu sta ancora un po’ stretta e pare esagerata. Ma non sono neppure poche le notizie di furti che si susseguono in tutta la cittadina, e molti incominciano ad avere timore. Le ultime denunce parlano di furti sia di auto, che di furgoni, che nelle attività commerciali.

Testimonianze

Come racconta Valter Cau, titolare di una ditta di fertilizzanti, in via Cagliari verso l’ingresso di Sestu: «Ci hanno rubato il furgone, è sparito dal nostro cortile». Il timore era che il mezzo, piuttosto vecchio, potesse essere usato come ariete in qualche rapina. «Ci ero affezionato perché era il primo che abbiamo comprato anni fa. Per fortuna l’abbiamo ritrovato, senza la merce, l’autoradio, e la carta di credito. Quest’ultima non è un grande danno perché è stata subito bloccata». Ma non è il primo caso: «Di tanto in tanto qualcuno si porta via un sacco di fertilizzante, il momento peggiore poi due anni fa, quando hanno rubato il gasolio dai serbatoi dei furgoni, e migliaia di euro in attrezzatura di pesca dalla mia barca».

Stazione di servizio

Scuote la testa invece esasperato Paolo Mereu, che gestisce una stazione di servizio sempre in via Cagliari ma in centro, con la moglie Gemiliana Cau: «Qui i ladri sono venuti tre volte in un mese, ormai sta diventando un’abitudine: prima hanno distrutto la macchinetta che prende i soldi all’autolavaggio, un’altra volta hanno rotto una finestra per entrare dalla porta di servizio del negozio, e poi hanno cercato di forzare l’altra porta. Ed è un vero stress anche perché cascano male. In questo settore guadagniamo pochissimo».

I furti d’auto

Continuano poi i furti di auto, anche tentati, come racconta Gianfranco Murroni: «Abito nella zona delle Poste, vicino a via Costantino Imperatore. Ho un’auto vecchia eppure una mattina ho avuto la brutta sorpresa di trovare la porta forzata. Volevo avvisare a tutti i cittadini di fare attenzione». Anche altri cittadini hanno subito furti di auto, e si tratta per lo più di vecchie utilitarie.

Gli altri casi

Tra i casi poi già saliti alla ribalta della stampa c’è la tabaccheria Ferru, in via Parrocchia, vittima di più effrazioni, i negozi Arcobaleno, in via Gorizia, e new Mondo Casa, sulla ex 131. O ancora più furti di auto nel quartiere Ateneo. Una serie di episodi di micro criminalità, che fruttano spesso somme di poche centinaia di euro o raramente migliaia, ma che non fanno dormire sonni tranquilli i cittadini. Riserbo da parte delle forze dell’ordine, anche se voci vorrebbero le indagini già a buon punto. Tante le denunce. L’apertura della nuova stazione, in via Tripoli, zona centro, ha permesso ai Carabinieri di intervenire più rapidamente. Anche se più personale potrebbe indagare con più facilità e meno carico di lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA