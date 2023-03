Furti, il parroco chiude la chiesa 

Hanno violato la cassetta delle offerte in Cattedrale. Profanato la generosità popolare, che Lanusei tributa alla sua patrona, Santa Maria Maddalena. Il primo effetto del raid è la chiusura della chiesa nelle ore in cui non ci saranno celebrazioni.

Vale a dire da mezzogiorno fino all’inizio della messa vespertina. Ad annunciarlo è stato don Piergiorgio Pisu durante la messa solenne di ieri mattina. Il parroco ha pure lasciato intendere che i responsabili del furto avrebbero già un’identità. Forse perché il sacerdote ha avuto modo di controllare i filmati registrati nel circuito interno delle telecamere che osservano l’interno della chiesa di piazza Vittorio Emanuele.

Chiesa chiusa

Il fatto risalirebbe ai giorni scorsi. Chi ha colpito davanti al crocefisso è stato velocissimo. Un colpo da predatori (quasi) professionisti. Il sacerdote avrebbe in mano già alcuni indizi, che sarebbero pure piuttosto fondati. I ladruncoli sarebbero entrati dall’ingresso principale e forse, in un momento in cui la chiesa era vuota, hanno assaltato la cassetta mettendo in saccoccia le offerte donate dai fedeli per contribuire alle attività parrocchiali coordinate da don Piergiorgio Pisu.

L’annuncio