Furti e vandalismo, scuola nel mirino 

Due incursioni in una settimana. Ladri scatenati nella scuola dell’infanzia di via Fadda.

Il primo raid è presumibilmente di lunedì notte. Ad accorgersi del furto di un pc e di un modem dagli uffici era stato il personale scolastico martedì mattina. Poi giovedì notte l’altra incursione e questa volta i danni sono stati più ingenti: è stato divelto il sistema elettrico, scardinate tutte le prese, scassinato il blindato con tutti i dispositivi digitali e le strumentazioni elettroniche per le attività didattiche.

«C’è sgomento tra il personale e i genitori per questo ennesimo atto vandalico ai danni della nostra scuola» dice la dirigente scolastica Aurelia Orrù, «l’intervento della polizia è stato immediato ed è arrivata anche la scientifica. Speriamo che si possa risalire ai responsabili. La violazione di un luogo così importante come una scuola è grave e va denunciata».

La zona dove è stato divelto l’impianto elettrico è stata interdetta ma i piccoli alunni hanno potuto continuare a fare lezione tranquillamente negli altri spazi: «Nonostante lo spavento» aggiunge la dirigente, «le maestre e le collaboratrici fanno tutto quello che possono per far stare sereni i bambini».

Lo scorso anno nella vicina scuola di via Alghero i vandali si erano accaniti contro l’aula natura predisposta nel cortile. Avevano spostato e danneggiato gli arredi pronti per l’inaugurazione del giorno dopo. Non erano però riusciti a rovinare la festa: grazie all’impegno della scuola e dei carabinieri, tutto era stato sistemato a tempo di record e il taglio del nastro si era svolto senza nessun problema.

RIPRODUZIONE RISERVATA