VaiOnline
Cabras.
09 ottobre 2025 alle 00:38

Furti e vandalismo: «Più controlli» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Auto danneggiate e derubate e furti di biciclette, sia dai cortili privati ma anche dagli stalli sparsi in varie zone. A Cabras, ma anche nella frazione di Solanas, negli ultimi mesi si sono verificati diversi atti vandalici e furti. Un fenomeno che sta creando preoccupazione e malcontento all’interno della comunità. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Antonello Manca: «Su questa situazione è necessario accendere i riflettori. Serve un intervento concreto da parte delle autorità competenti. La nostra comunità non può rassegnarsi a vivere questa situazione».

Manca chiede all’amministrazione comunale di attivarsi con urgenza, attraverso la prefettura e le forze dell’ordine, per far potenziare i controlli: «Invito inoltre i cittadini a collaborare tra loro e a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi movimento sospetto o situazione anomala». Ieri intanto il prefetto Salvatore Angieri ha presieduto la riunione di coordinamento delle Forze di Polizia convocata per approfondire gli ultimi episodi di natura illecita da parte di alcuni cittadini stranieri ospiti nel centro di accoglienza di Cabras. Il prefetto ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, tenuto conto della loro pericolosità e della gravità dei comportamenti accertati. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 