Furti e vandalismo: «Più controlli» 

Auto danneggiate e derubate e furti di biciclette, sia dai cortili privati ma anche dagli stalli sparsi in varie zone. A Cabras, ma anche nella frazione di Solanas, negli ultimi mesi si sono verificati diversi atti vandalici e furti. Un fenomeno che sta creando preoccupazione e malcontento all’interno della comunità. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Antonello Manca: «Su questa situazione è necessario accendere i riflettori. Serve un intervento concreto da parte delle autorità competenti. La nostra comunità non può rassegnarsi a vivere questa situazione».

Manca chiede all’amministrazione comunale di attivarsi con urgenza, attraverso la prefettura e le forze dell’ordine, per far potenziare i controlli: «Invito inoltre i cittadini a collaborare tra loro e a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi movimento sospetto o situazione anomala». Ieri intanto il prefetto Salvatore Angieri ha presieduto la riunione di coordinamento delle Forze di Polizia convocata per approfondire gli ultimi episodi di natura illecita da parte di alcuni cittadini stranieri ospiti nel centro di accoglienza di Cabras. Il prefetto ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, tenuto conto della loro pericolosità e della gravità dei comportamenti accertati. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA