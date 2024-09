«Furti e vandalismo, chiesto un incontro con questore e prefetto» 

«Emergenza sociale» e poca «sicurezza per i residenti». Non usa mezzi termini Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, per parlare di quanto sta accadendo nel quartiere tra furti e danneggiamenti di auto e scooter, oltre alla presenza di persone ritenute «sospette» che si aggirano attorno alle abitazioni. E poi c’è un aumento dei senzatetto, sempre più numerosi.

«La situazione che si vive a Stampace è sempre più caratterizzata da connotati di emergenza sociale. Tante, troppe, le segnalazioni legate ad auto e motorini danneggiati, con lunotti sfondati e furti a tutte le ore», evidenzia Costa. «Notiamo poi come stiano aumentando i senzatetto che dormono in qualsiasi posto: un’emergenza sociale. E poi ci sono personaggi che durante le loro passeggiate controllano abitazioni e negozi, segnalando i passaggi con scritte e segni».

Costa rappresenta il comitato con oltre 300 famiglie associate: «Ci sono stati anche episodi spiacevoli e violenti verso anziani e donne. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente con il questore e il prefetto perché vengano garantiti maggiori controlli e perché possa essere istituito il poliziotto di quartiere come da tempo richiesto». (m. v.)

