Furti e spaccio: quattro persone denunciate 

I carabinieri delle Stazioni di San Bartolomeo, Pirri e Villanova, con il supporto della Sezione Radiomobile e della Sezione operativa sono intervenuti la notte tra venerdì e sabato nei quartieri di Sant'Elia, San Bartolomeo, Marina Piccola e Quartiere del Sole hanno effettuato numerosi controlli, verificando 57 persone e 31 veicoli.

La prima zona battuta è stata quella vicino a Piazza Repubblica: durante le operazioni di controllo, i militari hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 45 anni senza fissa dimora per furto aggravato, poiché sorpreso a rubare generi alimentari all'interno di un supermercato in via Tuveri. L'uomo è stato rintracciato poco dopo e trovato ancora in possesso della merce appena rubata.Nel corso dell’operazione, è stato inoltre denunciato in stato di libertà 57enne, residente in città, per ricettazione, poiché è stato trovato in possesso di uno zaino risultato essere provento di un furto ai danni di un cittadino cagliaritano.

I carabinieri sono infine intervenuti in un’altra zona della città e hanno deferito in stato di libertà due minori, rispettivamente di 14 e 15 anni, per ricettazione, che sono stati sorpresi a bordo di un motociclo rubato: il veicolo era stato rubato a una cittadina residente a Cagliari.

Infine, i militari hanno segnalato alla Prefettura anche un giovane 19enne che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 0,9 grammi di hashish.

