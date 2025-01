Furti e spaccate, negozi nel mirino 

L’ultimo furto, con arresto del presunto responsabile, è avvenuto lunedì sera in un negozio di abbigliamento di viale Monastir: un cittadino di nazionalità rumena è stato bloccato mentre cercava di uscire dall’attività commerciale con una borsa “schermata” con dentro indumenti per un valore di oltre mille euro. È stato arrestato dai carabinieri: ieri, dopo la convalida, è tornato in libertà. È soltanto l’ultimo caso (insieme a uno scippo avvenuto in via Dante) di una lunga serie, con diversi arresti e denunce da inizio anno ma anche querele presentate dai titolari di negozi svaligiati (con i raid a San Benedetto, Sant’Alenixedda e Sant’Avendrace): le attività commerciali del centro storico ma anche dei quartieri più periferici sono sempre più nel mirino dei ladri. I furti avvengono mentre le attività sono aperte, ma spesso le incursioni scattano la notte con danni a vetrate, porte d’ingresso e infissi. «C’è preoccupazione tra i negozianti», ammette Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio. «Temiamo che l’immagine di Cagliari sicura possa essere rovinata da questi episodi oramai conclamati».

I numeri

In questo inizio 2025 i furti denunciati a Polizia e Carabinieri sono in linea con quelli degli ultimi anni, post Covid. Si viaggia – i dati sono relativi al territorio della vecchia provincia di Cagliari – alla media di uno e mezzo al giorno. E le forze dell’ordine hanno arrestato in nemmeno un mese nove persone per furti in negozi e rapine improprie. Altrettanti gli individui denunciati. E poi ci sono le querele dei gestori e titolari di negozi e attività commerciali per dei colpi o dei tentati furti rimasti per ora senza responsabile. E non si può calcolare il “sommerso”: quando i furti sono minimi, c’è chi non presenta nemmeno denuncia. Nel 2019, in base ai numeri dell’Istat, nella provincia di Cagliari le denunce per furti in negozio sono state 555. Nel periodo del Covid si è scesi a 407 (2020) e 444 (2021) per poi risalire nel 2022 (si è arrivati a 599 casi) e attestarsi sui 550 nel 2023. In controtendenza rispetto a quanto accade in tutta la Sardegna e nel confronto con la media nazionale (in forte calo rispetto all’anno precedente al Covid). E nel 2024 la tendenza sembra essere la stessa.

I commercianti

Questa tipologia di reato, fanno sapere poliziotti e carabinieri in prima linea nel contrasto dei furti e delle rapine improprie, registrata inoltre dei picchi dovuti anche alle azioni di alcuni “specialisti” quando non sono in carcere o ai domiciliari. Intanto negozianti e commercianti hanno paura: «C’è molta preoccupazione», aggiunge Bertolotti. «anche perché non siamo abituati a questi fenomeni. Cagliari è sempre stata una città con un’elevata percezione di sicurezza: questi casi ripetuti rischiano di rovinare questa immagine, costruita nel tempo. Valuteremo, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, i suggerimenti da dare ai commercianti».

