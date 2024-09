Furti e “spaccate”: farmacisti nel mirino 

I farmacisti della città e dell’hinterland hanno paura. «Abbiamo subito cinque furti nelle ultime settimane. Chiediamo più sicurezza: siamo un servizio pubblico ed essenziale ma è indispensabile che la nostra incolumità e quella dei nostri collaboratori venga garantita». Questo l’appello dei consiglieri di Federfarma, Marco Porcu e Claudia Rizzo, e della farmacista Federica De Villa. Hanno già avanzato la richiesta che l’argomento venga affrontato in Prefettura. «Temiamo che le farmacie diventino un bersaglio facile. Forse i malviventi pensano di trovare molti soldi: falso, ci può essere solo il fondo cassa. Ci sono danni ingenti per portare via poca roba».

Il timore

De Villa, titolare di una farmacia di Quartu, evidenzia: «Facciamo un lavoro essenziale e dunque le attività, seguendo delle turnazioni, restano aperte anche la notte. Corriamo molti rischi e gli episodi di questi mesi, in particolare di queste settimane, stanno facendo crescere la paura in tutti i titolari di farmacia del Cagliaritano». E ribadisce la richiesta: «Chiediamo azioni che garantiscano la nostra tutela per mettere la parola fine a questa situazione di insicurezza». I diversi furti avvenuti nell’ultimo mese sono al centro di un’indagine portata avanti dalla Polizia. Probabilmente ad agire è sempre la stessa banda.

Bersaglio

«Questa escalation di furti», prosegue Claudia Rizzo, «sembra non avere fine. «Come titolari abbiamo paura per il nostro lavoro e per quello dei nostri collaboratori. E non siamo più sereni nel svolgere il nostro servizio pubblico». Marco Porcu prosegue: «Vogliamo un incontro urgente con il prefetto perché la situazione è davvero preoccupante». L’utilizzo di guardie giurate? «Oltre al costo», spiega il consigliere di Federfarma, «potrebbe essere un deterrente non efficace. Chiediamo semplicemente di lavorare in sicurezza e di poterlo fare senza avere danni economici dovuti ai furti. Perché spesso queste incursioni provocano la distruzione di serrande, vetrate, porte che causano spese ingenti per le singole attività».

Gruppi modulari

Il timore che un gruppo di malviventi abbia preso di mira le farmacie di Cagliari e di Quartu è avvalorato non solo dal numero di furti dell’ultimo mese ma anche dalla modalità dei colpi: molto simili tra loro. E il più delle volte si cerca di entrare in quelle farmacie che hanno le casse automatiche per i pagamenti con i contanti. «Le forze dell’ordine devono fare la loro parte per garantire la sicurezza di tutti i farmacisti che in questo momento si sentono sotto attacco», concludono Porcu, Rizzo e De Villa.

