Furti e “spaccate”, è allarme 

È un 2024 da dimenticare per i titolari delle attività commerciali distribuite nei vari quartieri della città.E questa volta non si tratta di crisi e di vendite in calo ma di furti e tentate incursioni che stanno mettendo a dura prova gli esercenti.

Gli ultimi episodi sono soltanto di due giorni fa con i furti alla pizzeria Movies di via Fadda e a un ottico a Pitz’e Serra. Ma l’elenco da gennaio a oggi è lungo e comprende pizzerie, bar, macellerie, farmacie per un totale che supera i venti raid.

Il bottino

E se il bottino la maggior parte delle volte è magro perché ormai i commercianti per paura non lasciano più niente in cassa, restano da mettere in conto i danni per porte, serrande e finestre scassinate. Le forze dell’ordine sono intervenute più volte, in alcuni casi le indagini hanno anche portato a fermare i responsabili ma poi si sa, per reati minori le pene non sono lunghe.

Sta di fatto che tra le vie del commercio le facce sono scure e gli umori neri.«Siamo molto preoccupati», ammette Lucia Pani, titolare di un’attività di surgelati in via Vittorio Emanuele, «ho dovuto mettere anche io le telecamere, ma ci sentiamo indifesi».

Sempre in via Vittorio Emanuele al Poke Bowl le incursioni sono state tre nel 2024. «Non è normale che entrino nei locali con questa frequenza», spiega Singh Ravinder, «l’ultima volta ci hanno distrutto la porta e i vetri . In terra abbiamo trovato anche una siringa piena di sangue. Alla fine non abbiamo fatto neanche la denuncia perché ormai sta diventando un’abitudine».

Le proteste

Nella stessa strada ci sono stati “colpi” anche in una macelleria e nella gastronomia di Antonello Campus. «Ci hanno scassinato la serranda con un crick e una volta dentro hanno rubato conigli, dolci, bibite e gelati. In questa strada praticamente sono entrati ovunque», racconta.

Non va meglio tra viale Colombo, piazza Santa Maria e nella zona di Santo Stefano. Anche qui da gennaio ad oggi, tre incursioni alla Locanda Caddeo, due al bar Bio, 2 al ristorante Taccas e due al bar Sa Prazza da dove in un’altra occasione avevano rubato anche l’ombrellone da esterni. E ancora da Room 49 e Grains pizzeria e da Dulcis pasticceria. Nel mirino, nei dintorni, anche un bar, un parrucchiere a il pub Dry Hop. «Entrano, fanno quello che vogliono», racconta il titolare, Vincenzo Meloni. «Per noi è un disagio enorme perché anche se in cassa non c’è niente ti spaccano le vetrine, le finestre e rischi di non poter lavorare. Per non parlare della preoccupazione costante che entri qualcuno, non sei mai tranquillo».

Rassegnato il presidente del consorzio Sant’Elena imperatrice di via Porcu, Filippo Simbula: «È una piaga sociale che riguarda tutto il territorio nazionale e anche le forze dell’ordine possono fare poco perché le pene sono irrisorie e chi delinque sa che non andrà in carcere o se ci andrà ci resterà molto poco».

RIPRODUZIONE RISERVATA