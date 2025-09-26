Furti e raid, paura a Margine Rosso 

Un quartiere in ostaggio di ladri e teppisti. È allarme massimo a Margine Rosso, zona di ville vista mare fino a qualche tempo fa sinonimo di pace e tranquillità.Tutto è cominciato qualche mese fa: i furti nelle case, le tentare incursioni, i danneggiamenti alle auto e, due giorni fa, l’incendio a due veicoli in sosta. Prima ancora c’erano stati i ripetuti raid a Su Forti tra panchine e recinzioni distrutte.

La denuncia

Una situazione allarmante già denunciata più volte dai residenti che avevano anche cominciato a fare le ronde in strada, nelle ore serali, per cercare di difendersi da soli.Ma alla fine non è bastato nemmeno questo e adesso a Margine Rosso c’è paura. Per questo il presidente del Comitato dei residenti, Emanuele Contu, alza la voce a nome di tutti gli abitanti della zona che nei giorni scorsi avevano sollecitato una riunione per capire cosa fare e come difendersi.

«Prima ci sono stati i furti in villa, episodi gravi e preoccupanti che hanno già messo in allarme la comunità e tenuta sotto scacco per mesi» dice Contu, «poi la situazione è peggiorata: si sono verificati numerosi casi di vetri delle auto in sosta mandati in frantumi. Ora la situazione è degenerata ulteriormente: auto incendiate, episodi gravissimi che hanno trasformato un quartiere un tempo tranquillo nel peggior incubo per chi ci vive. Questa escalation violenta ha reso evidente come la sicurezza sia sotto minaccia, spingendo la comunità a chiedere per l’ennesima volta un intervento deciso da parte di chi dovrebbe garantire la sicurezza, per tornare a vivere con serenità nel proprio territorio».

L’appello

«Gli atti di vandalismo gratuiti, come quello recente al Forte Sabaudo, dove per l’ennesima volta è stata divelta una grata e c’è stata un’intrusione molto probabilmente ad opera di gruppi di ragazzini, dimostrando quanto anche chi dovrebbe vivere e rispettare il quartiere, finisca per distruggerlo». Da qui l’appello: «È necessario fermarsi, ma farlo davvero, non solo a parole. Serve una svolta decisa, un’inversione drastica di rotta per riportare rispetto e tutela al nostro territorio». Ma se gli atti vandalici a Su Forti sono quasi sicuramente opera di ragazzini discorso diverso è quello che riguarda i furti e forse anche gli incendi delle auto che potrebbero far pensare anche a una banda organizzata. Le forze dell’ordine già da tempo stanno indagando anche acquisendo le immagini nelle telecamere delle abitazioni.

