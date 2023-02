Furti e incendi, è emergenza 

Nella notte di sabato prima c’è stato l’allarme per l’incendio in via Brigata Sassari, dove sono andate a fuoco le prime due auto e dove c’è stato l’intervento dei Vigili del fuoco. Spento il primo rogo, i pompieri sono stati mobilitati mezz’ora dopo: nuovo intervento in via Barletta, nuovo arrivo delle Volanti della Polizia e altre indagini. Con un grosso dubbio che potrebbe anche essere presto una certezza. Ad agire potrebbe essere stata una unica banda: un raid forse senza un movente ma frutto di puro vandalismo. I Vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza i due siti mentre in strada si riversavano diversi residenti. Poca voglia di parlare, solo preoccupazione e tanta rabbia. Notevoli i danni con alcuna delle auto rimaste praticamente distrutte e altre solo danneggiate. Sull’asfalto non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile, ma durante la notte e nella giornata di ieri si è indagato a 360 gradi senza escludere nessuna ipotesi.

L’ennesimo raid incendiario fa scattare l’emergenza vandalismo e aumenta la preoccupazione dei cittadini. La settimana scorsa trenta auto danneggiate con una chiave inglese e un cacciative, sabato notte quattro auto a fuoco nelle vie Brigata Sassari e Barletta.

Sono solo gli ultimi tra tanti episodi sui quali le forze dell’ordine stano concentrando la loro attenzione da qualche mese. L’inchiesta della polizia si svolge a 360 gradi fra interrogatori e la raccolta di immagini delle telecamere che potrebbero tornare utili. Anche neri nella sede del commissariato di via Firenze, si è lavorato a lungo. Si è parlato anche di un fermo, senza alcuna conferma da parte degli investigatori sulle tracce anche di eventuali testimonianze.

Gli incendi

Nella notte di sabato prima c’è stato l’allarme per l’incendio in via Brigata Sassari, dove sono andate a fuoco le prime due auto e dove c’è stato l’intervento dei Vigili del fuoco. Spento il primo rogo, i pompieri sono stati mobilitati mezz’ora dopo: nuovo intervento in via Barletta, nuovo arrivo delle Volanti della Polizia e altre indagini. Con un grosso dubbio che potrebbe anche essere presto una certezza. Ad agire potrebbe essere stata una unica banda: un raid forse senza un movente ma frutto di puro vandalismo. I Vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza i due siti mentre in strada si riversavano diversi residenti. Poca voglia di parlare, solo preoccupazione e tanta rabbia. Notevoli i danni con alcuna delle auto rimaste praticamente distrutte e altre solo danneggiate. Sull’asfalto non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile, ma durante la notte e nella giornata di ieri si è indagato a 360 gradi senza escludere nessuna ipotesi.

Nuovo allarme

Certo è che l’episodio in città ha suscitato preoccupazione anche perché è avvenuto a pochi giorni dal raid nelle piazze Dessì e 4 Novembre e in via Eleonora d’Arborea dove trenta auto in sosta sono state danneggiate. I vetri in frantumi e gli abitacoli svuotati di portafogli, computer e altri oggetti. Per quei raid, qualche ora dopo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu avevano arrestato una donna di 40 anni, mandata in carcere, a Uta,con l’accusa di danneggiamento e furto. La 40enne tornerà in tribunale il primo marzo per essere processata.

L’indagine non è però chiusa. Il dubbio dei carabinieri della Compagnia di via Milano è che la donna abbia agito assieme ad un complice che non è stato però ancora individuato. Si cercano ancora eventuali testimonianze e si continua l’esame delle telecamere piazzate nelle strade del raid. Comprensibile è il riserbo che circonda anche questa fase dell’inchiesta in attesa di possibili sviluppi anche immediati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata