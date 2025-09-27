VaiOnline
Elmas.
28 settembre 2025 alle 00:55

Furti e incendi, è emergenza criminalità 

«Sono stati intensificati i controlli, al paese serve la caserma dei carabinieri» 

Un'auto in fiamme e tanta paura per gli inquilini di una palazzina in via Wright a Elmas. L’episodio è accaduto all’alba di ieri, quando una Smart è stata distrutta da un incendio. Ad accorgersi del rogo sono stati i condomini che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato la facciata della casa e provocato momenti di grande paura. I pompieri hanno domato il rogo dopo qualche minuto. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace per i rilievi. I militari indagano per accertare le origini dell’incendio. Non è chiaro se si tratta di atto doloso, oppure se a innescare le fiamme sia stato un corto circuito. L’episodio ha comunque provocato paura e preoccupazione a Elmas, dove negli ultimi mesi c’è un emergenza criminalità.

L’emergenza

Furti, incendi, danneggiamenti, attentati. Tanti episodi dall’inizio dell’anno a oggi. Troppi secondo la sindaca Maria Laura Orrù, che nei giorni scorsi ha segnalato la situazione al prefetto di Cagliari. «Siamo chiaramente preoccupati – dice la prima cittadina – purtroppo il problema della criminalità è comune a molti centri dell’hinterland cagliaritano. Sicuramente negli ultimi tempi c’è molta attenzione da parte delle istituzioni della pubblica sicurezza. Per quanto ci riguarda abbiamo intensificato i controlli e potenziato la videosorveglianza». Qualche settimana fa i filmati delle telecamere hanno consentito di sgominare una banda specializzata in rapine.

Forze dell’ordine

Il paese aspetta da anni la caserma dei carabinieri. Se ne parla ormai da tempo. «La nostra amministrazione – continua Maria Laura Orrù – sta investendo molto sul fronte della sicurezza. Chiaramente con la presenza della caserma i cittadini si sentirebbero più sicuri. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Il Comune si sta attivando per contribuire alla fase della progettazione. In seguito si lavorerà per il reperimento della risorse finanziarie. Speriamo che i tempi non siano particolarmente lunghi». Nel frattempo c’è da affrontare un’emergenza sul fronte della microcriminalità.

I precedenti

Il 2025 era iniziato proprio con un attentato contro una ditta che si occupa di impianti elettrici e telecomunicazione: due camion sono stati distrutti dalle fiamme dopo essere stati cosparsi di benzina. Negli ultimi mesi ci sono stati tanti altri episodi. Numerse le auto date alle fiamme, quasi sempre nelle zone periferiche. Non sono mancati i danneggiamenti negli spazi pubblici. «Per questo abbiamo chiesto l’intervento del prefetto». conclude la sindaca. (f. p.)

