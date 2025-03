Furti e incendi: 44enne finisce in carcere 

Arrestato dai carabinieri di Selargius un 44enne di Quartucciu, Daniele Morselli, in esecuzione dio un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cagliari.

L'uomo deve scontare un residuo di pena di pena di due anni e sette mesi di reclusione per furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e incendio, reati che secondo le accuse sono sarebbero commessi tra luglio 2021 e gennaio 2025 nei territori di Selargius e Quartucciu.

Rintracciato in paese l'indagato è stato accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Uta, dove sconterà la pena residua come disposto dall’Autorità giudiziaria. Gli stessi carabinieri di Selargius hanno effettuato ieri controlli sul territorio con appostamenti nelle zone a rischio dell'abitato e delle periferie.

