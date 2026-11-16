Due episodi diversi in Comuni a cinquanta chilometri uno dall’altro, ma caratterizzati dallo stesso denominatore: la mancanza di rispetto verso beni e spazi pubblici. A Paulilatino e a Marrubiu negli ultimi giorni sono stati segnalati furti e danneggiamenti che suscitano indignazione ma anche allarme per la sicurezza.

Guilcier

Nel centro dell’Alto Oristanese sono state rubate le mattonelle in basalto donate per il nuovo parco urbano in località Marzas. Il sindaco Domenico Gallus ha segnalato l’accaduto esprimendo «profonda amarezza per un gesto grave e inaccettabile». Il materiale, donato dall’azienda Perdas, doveva essere utilizzato per realizzare i marciapiedi nella nuova area verde destinata a famiglie, anziani e bambini. «Non è stato rubato qualcosa al Comune ma a tutta la comunità – sottolinea il sindaco - perché le mattonelle rappresentavano il contributo concreto di un’impresa alla crescita e alla riqualificazione di uno spazio pubblico». Da qui l’appello agli autori del gesto affinché «restituiscano o, in un sussulto di dignità, dicano dove si trova il materiale portato via, consentendo di completare un progetto atteso dalla popolazione e destinato a diventare un punto di aggregazione sociale».

Marrubiu

Nel mirino è finita la nuova piazza del canale coperto, tra le vie Tirso e Tevere, dove sono state danneggiate nove delle ventiquattro aiuole installate nell’area riqualificata. L’episodio ha provocato la dura reazione dell’amministrazione comunale, che ha presentato un esposto ai carabinieri della stazione, nella speranza di individuare le responsabilità. «In una notte è stato rovinato il lavoro di anni tra progettazione, autorizzazioni, pareri e tempo speso per realizzare un progetto di riqualificazione di un’area del nostro paese - commenta il sindaco, Luca Corrias - Le aiuole danneggiate sono realizzate con materiali leggeri perché il progetto imponeva la posa sopra un canale coperto e quindi risulta più fragile, ma questo non autorizza nessuno a prenderle a calci. Per ripristinarle abbiamo quantificato una spesa di settemila euro». L’area interessata dagli atti vandalici è stata inaugurata dopo un intervento di circa 200mila euro, finanziato con risorse della Regione e del Comune.

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