Furti e atti di vandalismo per Ferragosto 

Vandali, ladri e teppisti pare siano tra le poche categorie a non essere andate in ferie a Carbonia in questi caldi giorni di agosto.

La sagra

Ultima in ordine cronologico a farne le spese non è stata, però, un’attività commerciale o un'automobile, ma una festa che rappresenta un’intera di comunità. Nella giornata di Ferragosto ignoti hanno, infatti, tranciato i cavi della corrente del contatore dei locali dell’ex circoscrizione di Barbusi, utilizzati per i preparativi per la ventinovesima “Sagra del raviolo” prevista per domani. Lorenzo Congia, presidente dell’associazione organizzatrice “Su curruscioni”, non ha dubbi: «lo hanno fatto per impedire la realizzazione dell’evento ma hanno appeso le chiavi nel posto sbagliato. La sagra si farà con più determinazione di prima». Secondo l’ex presidente della circoscrizione: «Il deprecabile gesto, per il quale il Comune ha presentato una denuncia, è stato compiuto da chi sapeva dove metter le mani e non da persone sprovvedute che non sapevano come trascorrere la serata”. Dopo lo stupore del primo momento ci si è subito rimboccati le maniche: «Ho avvisato immediatamente le forze dell’ordine, le istituzioni e i nostri soci - continua il presidente. Ringrazio di cuore l'amministrazione comunale per essersi mossa immediatamente per risolvere i problemi e i nostri iscritti e collaboratori per non essersi persi d’animo. Al fine di garantire la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione stiamo provvedendo ad installare delle telecamere provvisorie per impedire nuovi barbari gesti».

I colpi

L’atto vandalico che ha colpito la comunità di Barbusi è solo l'ultimo di una lunga serie di accadimenti che nelle ultime settimane hanno interessato diverse zone di Carbonia: macchine danneggiate, alcune anche la notte di Ferragosto, vetrine infrante, abitazioni visitate dai ladri in questo lungo weekend di festa. In estate, così come nei periodi di ferie in genere, aumenta il numero di furti, e non solo, ma adesso a destare preoccupazione e mettere a rischio la sicurezza si aggiungono anche azioni che vanno contro lo svago e l’impegno sociale della gente. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un giovane che, dopo aver messo a segno numerosi furti e danneggiato diverse attività commerciali, aveva anche scippato una donna in via Cagliari. Si attendono le decisioni del giudice.

