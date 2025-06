Furti di rame, decine di strade al buio 

Decine di strade coinvolte, circa otto chilometri di rame sfilati e portati via, e intere zone della città al buio. Un incubo per Quartu che da due settimane è presa di mira da un gruppo di ladri di rame con una serie di colpi messi a segno - ormai ogni giorno - nell’impianto di illuminazione pubblica in diversi quartieri, dal centro sino al litorale.

Lo schema dei ladri

Lo schema seguito dai ladri è sempre lo stesso: durante il giorno vengono aperti i pozzetti e sfilati i cavi di rame che poi vengono presi e portati via a tarda sera, quando ormai è buio. I primi a notare e segnalare i lampioni spenti sono stati i residenti delle zone colpite, per poi richiedere l’intervento dei tecnici di Engie, l’azienda che da alcuni anni si occupa della gestione e manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica in città per conto del Comune. Più sopralluoghi che confermano la presenza di un gruppo di ladri seriali di rame, con furti mirati e ben organizzati. Mani esperte, probabilmente una banda che su commissione si occupa di recuperare il rame da rivendere magari oltremare.

Fototrappole

«Sono state piazzate fototrappole, abbiamo coinvolto i vigili urbani, i carabinieri, e persino invitato i residenti a fornirci eventuali immagini registrate da sistemi di videosorveglianza privati», raccontano dall’azienda. Per ora gli autori dei furti però non sono stati individuati.

In passato ci sono stati furti di questo tipo, casi isolati però. Stavolta invece la lista delle zone prese di mira da giorni ormai è lunga: le lottizzazioni di Salmagi - nello specifico le vie Dei Cedri, Delle Robinie, Arrizzolu Saliu, Dei Pioppi e strade limitrofe - e Terra Mala quelle dove si sono verificati i primi episodi, per poi proseguire in via San Giovanni, in via Segrè e nella zona intorno al centro commerciale. Stesso problema a Capitana, in via dei Ginepri dove i ladri hanno agito proprio pochi giorni fa, in via dei Platani, via delle Tamerici. Tutte strade, comprese le zone intorno, rimaste al buio. «I danni causati sinora sono ingenti, non quantificabili: questione di giorni, poi ripareremo tutto», assicurano da Engie.

Episodi che inevitabilmente preoccupano anche i vertici del Comune. «Abbiamo informato di tutto le forze dell’ordine, purtroppo non è possibile piazzare telecamere ovunque perché non è prevedibile dove e quando possono verificarsi i furti», spiega il sindaco Graziano Milia. «Per questo chiediamo ai cittadini di segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto venga notato», l’appello di Milia ai quartesi. Persone che armeggiano vicino ai pozzetti, o qualsiasi comportamento anomalo a ridosso dei pali della luce. L’obiettivo, condiviso con l’azienda che si occupa della gestione dell’illuminazione pubblica, è beccare i ladri sul fatto e mettere finalmente fine all’escalation di furti che sta causando pesanti disagi in diverse zone della città.

