Furti di pesce, la prefettura assicura più controlli 

Più controlli nelle zone dove agiscono i ladri di pesce, con la speranza di fermarli una volta per tutte. Così ha promesso la prefettura di Oristano che ieri mattina ha accolto negli uffici di via Beatrice d’Arborea Luciano Sanna. Il pescatore di Cabras, 63 anni, ha chiesto aiuto al prefetto Salvatore Angieri, dopo aver subito grossi danni economici a causa dei furti avvenuti in mare. Sanna da tempo, quando raggiunge le sue reti calate nel Golfo di Oristano, non trova più nulla. Prima del suo arrivo, altri pescatori rastrellano tutto, portano via crostacei, saraghi, capponi e tanto altro.

Secondo Luciano Sanna, che aveva già segnalato la vicenda alla Capitaneria di porto, si tratta di ladri organizzati. Come ha raccontato ieri in prefettura, la sua attrezzatura viene svuotata e danneggiata anche quando cambia zona.

Durante l'incontro di ieri, al pescatore è stato chiesto di presentare subito una denuncia ai carabinieri indicando le zone dove avvengono i furti. In modo che poi sia i militari sia la Guardia costiera possano intervenire quanto prima per mettere fine a questi spiacevoli episodi.

Dalla prefettura fanno sapere che la situazione dunque è sotto controllo e che verrà monitorata. ( s.p. )

