Furti di panchine nei parchi: è allarme 

L’ondata di furti di panchine dai parchi sta assumendo i contorni di una vera quanto surreale emergenza.

Oltre ai cinque colpi avvenuti in via Picasso, piazza Baden Powell e piazza della Libertà, è emerso nelle ultime ore che ne sono stati sventati altri due grazie all’aiuto dei cittadini. La notizia trapela dai Carabinieri della Stazione e svela anche informazioni sul metodo usato dai ladri. Basta infatti un comune utensile elettronico multiuso per svitare alcuni modelli di panchine recenti, che erano inchiodate al terreno.

I furti falliti

Ed è stato proprio un residente a sventare il furto, forse svegliato dal rumore, vicino a via Molinari: affacciatosi, ha visto un uomo che è subito scappato, celando il viso col cappuccio. Probabilmente pochi minuti dopo sarebbe arrivato il furgone per portare via questo particolare e pesante bottino.

Altre panchine rubate poco lontano da via Laconi sono state ritrovate poco dopo, anche qui grazie alle segnalazioni dei residenti. Recuperate e conservate nel deposito comunale, presto torneranno a posto. Intanto le indagini, coordinate da luogotenente Riccardo Pirali, puntano nell’ambiente di persone già note alle forze dell’ordine.

E a Sestu questi furti stanno suscitando rabbia e sconcerto: «Una delinquenza inaccettabile, probabile che non siano sestesi. Chi avrebbe il coraggio di sottrarre un punto di ritrovo per gli anziani?», si chiede sconsolato Paolo Argiolas, mentre Maria Annunziata Melis continua: «Presto saremo costretti tutti a portarci le sedie da casa, servirebbero telecamere». E Ignazio Pinna sentenzia; «Molto peggio di chi danneggia i cestini, non avrei mai immaginato si arrivasse a tanto».

L’ipotesi

Il movente? Le indagini dei carabinieri puntano decisamente sulla ricerca di materiale ferroso da rivendere e il recente furto anche di alcuni contatori della rete idrica fa pensare a una banda organizzata. Un mercato illegale diffuso, e lucroso. Ma perché questa ondata di furti in pochi giorni? Il problema sembrerebbe dipendere dal tipo di panchina, ormai il più diffuso: si installa usando dei tasselli e delle viti, ma è molto facile anche da staccare. Per questo i furti hanno colpito panchine praticamente nuove. «Si potrebbe saldarle al terreno, usando un tassello chimico, per rendere la vita più difficile ai ladri, che dovrebbero usare attrezzi più rumorosi e più lenti», dice Stefano Manunza.

Continua anche lo studio di un nuovo regolamento dedicato alla videosorveglianza, che dovrebbe portare presto molte nuove telecamere in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA