Furti di gasolio, secondo arresto 

Nuovo colpo alle bande specializzate nello svuotare del gasolio i serbatoi dei camion parcheggiati nei cortili delle aziende. Il primo arresto è di alcuni giorni fa, con i carabinieri che avevano stretto il cerchio delle indagini con appostamenti mirati ammanettando per due colpi messi a segno a Sestu ed Elmas Ignazio Cappai, carpentiere di 43 anni, nato a Torino e residente a Villasimius.

Nuovo arresto

La scorsa notte è scattato anche il secondo fermo: sotto accusa questa volta è finito Aldo Sanna, 34 anni, cagliaritano, arrestato dai carabinieri di Sestu con l’accusa di furto aggravato di una trentina di litri di gasolio che avrebbe “aspirato” dai serbatoi dei mezzo della cooperativa “OrtoSestu”, a Sa Magangiosa, lungo la provinciale 4. L’indagato è comparso ieri mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, col legale che ha chiesto i termini a difesa per il suo cliente. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendone poi la scarcerazione, in attesa della nuova udienza prevista per il 12 febbraio. Nell’occasione, potrà raccontare la sua verità direttamente al magistrato.

Il blitz

L’altra sera a “Sa Magangiosa” è scattata la mobilitazione di alcune Guardie giurate e delle pattuglie dei carabinieri di Sestu che, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, si sono appostati a lungo vicino ad un capannone con alcuni camion in sosta. A insospettire i militari sarebbe stata un’auto ferma. Proprio nella circostanza è stato fermato il giovane cagliaritano dopo il ritrovamento di un bidone da 30 litri pieno di gasolio. A quel punto Aldo Sanna, è stato arrestato per furto aggravato. Resta però da capire se ci sia un legame col precedente fermo.

Operazione mirata

Di certo è che non si è trattato di un blitz casuale, visto che da giorni i carabinieri di Sestu e della Compagnia di Quartu (col tenente Davide Revelant ed il luogotenente Vittorio Piras), sono impegnati in controlli specifici sul territorio dopo le prime denunce scattate per i ripetuti furti di gasolio nella zona. Un’operazione di prevenzione per porre fine ad un fenomeno che evidentemente si vuole bloccare sul nascere. L’indagine che viene portata avanti nella massima discrezione anche attraverso le immagini di telecamere piazzate nei depositi di diverse aziende e potrebbe riservare nuove sorprese.

