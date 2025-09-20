Furti di fiori in cimitero «Tombe depredate, servono più controlli» 

I fiori sulla tomba di un proprio caro non sono solo un ornamento: rappresentano quel legame indissolubile tra chi è rimasto e il defunto. Ecco perché, quando vengono rubati, le persone lo vivono come una violenza. Episodi che accadono sempre più spesso, anche nel cimitero di Quartucciu.

«La settimana scorsa sono andata a trovare mia zia e ho avuto l'amara sorpresa di non trovare i fiori che mia madre le aveva portato», racconta Rosanna Murgia, «è stato un duro colpo al cuore, come se mia zia fosse morta una seconda volta. Un gesto di questo tipo è un sacrilegio, una grande mancanza di rispetto verso i defunti e i loro familiari. Gli addetti del cimitero dovrebbero fare più spesso il giro per controllare che non ci siano persone che stanno rubando i fiori dalle lapidi».

In tanti puntano il dito ma certezze su chi siano i responsabili non ce ne sono. «Certamente non sappiamo chi è che fa queste cose, temo però che si tratti di gente che preferisce avere i fiori gratis piuttosto che acquistarli», ipotizza Cinzia Frau. Anche lei ha trovato il vaso vuoto quando si è recata in cimitero per fare una preghiera sulla tomba della madre: «Mi è venuto da piangere, come possono esserci persone che fanno gesti così vili? Non c'è più rispetto neanche per i morti, chiediamo che in cimitero ci siano maggiori controlli», conclude con amarezza.

Episodi simili si sono verificati negli ultimi mesi nei cimiteri di vari centri dell’hinterland e anche in quelle occasioni i cittadini avevano chiesto più controlli, invocando anche l’installazione delle telecamere.

