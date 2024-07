Furti di fiori in cimitero: «Più controlli» 

Fiori rubati ai defunti all'interno del cimitero. Episodi che si starebbero verificando di frequente negli ultimi tempi.

«Giovedì scorso sono andato a trovare mio cugino: i fiori che aveva messo mia zia cinque giorni prima, quindi freschi, non c'erano già più», denuncia Marcello De Sanctis, «è capitato due volte nell'arco di un mese e mezzo; non credo che sia qualcuno che ha preso di mira noi, poiché non ne avrebbe motivo. Più che altro ho notato che anche nei loculi vicini è stata fatta la stessa cosa. Il problema è che non ci sono controlli costanti come dovrebbe essere». Racconto identicoa quello di Andreina Montis: «Vado in cimitero a trovare mio marito ogni lunedì», spiega. «La settimana scorsa ho comprato fiori freschi e li ho messi nel vaso ai piedi della lapide. Due giorni fa sono tornata a trovarlo e non c'erano più né i fiori, né il vaso che ho comprato con tanto amore. Gli addetti del cimitero sono persone stupende, e non si sognerebbero di fare mai una cosa del genere. Ho la netta impressione che si tratti non solo di incivili che entrano nei cimiteri per rubare, ma anche di persone che lo fanno per metterli nei loculi dei propri cari».

Anche lei chiede controlli quotidiani, mattina e sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA